

Об этом 13 декабря на пресс-конференции сообщил министр юстиции Литвы.

По словам главы Минюста Элвинаса Янкявичюса, освобождение здания тюрьмы государству обойдется не более, чем в 1,5 млн. евро, их выделят из бюджета тюремной системы.

Заключенных переведут в Вильнюсскую, Правенишкскую, Мариямпольскую, Паневежскую колонии. В них переведут и 354 работников – планируется, что государство будет компенсировать им расходы на транспорт, если из Вильнюса им придется ездить в другие города.

Здания тюрьмы потом передадут Имущественному банку,он будет решать, что с ним делать.

"Тюрьму переводим по 3-4 основным причинам: не хватает работников в других колониях, кроме того, закрытие каждого учреждения позволяет экономить средства, – сказал Янкявичюс. – Второй момент – Лукишкская тюрьма не отвечает стандартам Совета ЕС (CPT), поэтому приходится платить компенсации в связи с жалобами заключенных. После осуществления всех этих мер, мы сможет стартовать в лучшем свете. Кроме того, тюрьма в центре город не украшает".

По его словам, в следующем году в других колониях станет больше работников, а новые условия содержания заключенных будут отвечать требованиям ЕС.

Янкявичюс признает, что тюремной системе нужно больше финансирования, однако необязательно за счет бюджета, деньги можно взять изнутри, если рационально перераспределить полученные средства.

Министр сказал, что реформу тюрем будет финансировать Норвегия – выделит 20 млн. евро. Кроме того, в Вильнюсе откроют центр обучения работников тюрем, чтобы они могли повышать квалификацию.

Сейчас в Лукишкской тюрьме находится больше 100 заключенных, осужденных на пожизненный срок, среди них и одна женщина. Ее переведут в Паневежис, где было специально оборудовано отдельное помещение.

"Заключенных переводят и сейчас – тех, кому назначен арест, переведены в Каунасское СИЗО для несовершеннолетних, тех, кто находится под арестом до суда, перевели в Шяуляйское СИЗО, осужденных и задержанных женщин переводим в Паневежис,, а в конце года всех из СИЗО переведут в Правенишкес и Вильнюсскую колонию, функцию СИЗО передадут Вильнюсской исправительной колонии", – сказал глава Департамента тюрем Робертас Криштапонис.

По его словам, осужденных на пожизненное заключение переведут в Правенишкес и Мариямполе, если это одобрит суд. "Будем смотреть по обстоятельствам, их могут перевести и в другие колонии", – сказал Криштапонис.

Янкявичюс убежден, что в Литве надо сокращать число заключенных, поэтому правительству представлены поправки к законам, согласно которых, лишать свободы предлагают только опасных преступников. Если парламент одобрит поправки, то число заключенных в стране снизится на 20% – сейчас их 6500, значит на свободу выйдут около 1300 человек. Их будут контролировать иными способами.

"В Литве слишком много заключенных, мы лидируем в ЕС, наша политика наказания должна быть направлена на сокращение числа заключенных, – заметил Янкявичюс. – Я очень надеюсь, что правительство это одобрит".