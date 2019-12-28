На вопрос, какое, по ее мнению было главное событие 2019 года, Ожелите сказала, что это выборы президента и решение Литвы застрять между прошлым и будущим.

"Ингрида Шимоните была бы будущим, Саулюс Сквернялис - прошлым, а сейчас мы застряли между прошлым и будущим, спешить нам некуда", – сказала подписант.

Экс-политик признала, что она сама не слишком обрадовалась результату, но увидела в нем и положительные перемены.

"Мне кажется, наш период скитания в пустыне подходит к концу. Я имею в виду скитания евреев во главе с Моисеем в течение 40 лет, пока не умерли все, рожденные в рабстве. Восстала молодежь. Это оказало на меня большое воздействие. Значит, Литва жива, незачем рвать на себе волосы", – сказала Ожелите.

По-философски она оценивает и события в парламенте.

"Чем хуже, тем лучше. Поскольку каждый человек, который хотя бы минимально понимает что-то в делах государства, может убедиться в том, что не надо опять экспериментировать. Мне кажется, что так примитивно еще никогда не было. Это хорошо, поскольку надо достичь дна, чтобы начать подниматься", – сказала Ожелите.

По ее мнению, дно в политике уже достигнуто. По ее словам, еще хуже будет разве что в том случае, если большинство получила бы Избирательная акция поляков Литвы. Она уточнила, что имела в виду не поляков, а политиков этой партии.

"У меня тоже есть польская кровь, но это настоящие колорадские жуки, у меня нет никаких иллюзий. Но я думаю, что у литовцев есть самоуважение и они до такого не опустятся", – сказала Ожелите.

За политическими виражами Виктораса Пранцкетиса она следит с улыбкой.

"Профессор есть профессор. Мне кажется, что у него вообще нет политических взглядов. (...) Но я уважаю его как человека, у которого есть столько ума, чтобы лавировать между этими неадекватными структурками. И он лавирует. Мне приятно за этим наблюдать", – сказала Ожелите.

Критичнее она оценила премьер-министра Саулюса Сквернялиса.

"То, что он сделал заложником болезни всю Литву, - недостойно. Если болеешь, болей, а государство это больше чем ты. По-человечески я ему сочувствую, но это не политик, а какой-то человек запутавшийся в личных делах", – сказала Ожелите.

Что касается грядущих парламентских выборов, то подписант сказала, что видит возможность перемен.

"Если некоторые политические силы решатся на кардинальные перемены внутри, я думаю, что все может измениться в корне. Если нет, то перемены будут небольшими", – заметила подписант.

По ее мнению, единственный человек, у которого есть потенциал стать лидером в Литве - это Ингрида Шимоните.

"Ограничиться только тем, что возглавит список - это детские игры", – сказала Ожелите.

"Если бы Ингрида была моей дочерью, я бы на коленях умоляла ее не делать это", – сказала она.

"Но как гражданка Литвы, я бы хотела, чтобы это произошло", – продолжила Ожелите.