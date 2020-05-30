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Организация лучших туристических направлений Европы European Best Destinations (EBD) составила список десяти самых безопасных мест для пляжного отдыха в Европе после коронавирусного кризиса, в который вошли также Нида и Юрмала.
Нида и Юрмала оказались в числе самых безопасных в Европе мест для отдыха после коронавирусного кризиса
© Shutterstock

Пляжи выбирались по нескольким критериям - низкий уровень заболеваемости коронавирусом в стране, размер пляжей и количество квадратных метров на одного человека.

Также принимались во внимание возможности размещения туристов, в том числе наличие гостиниц, которые готовы заботиться о здоровье отдыхающих, обеспечивая дезинфекцию помещений и социальное дистанцирование. Включенные в список пляжи находятся недалеко от больниц, которые во время кризиса не пострадали от большого потока пациентов.

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EBD отмечает, что на этих пляжах даже в пик сезона дистанцирование не будет проблемой, поэтому гарантирован безопасный отдых.

Первые три места в списке самых безопасных мест для пляжного отдыха занимают город Превеза в Греции, Компорта в Португалии и полуостров Хель в Польше.

Латвийская Юрмала занимает восьмое место, а на девятом литовская Нида.

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