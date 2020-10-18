Ничего хорошего: какой будет погода в ближайшие дни

В ночь на понедельник облака распределятся по всей стране, во многих районах пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный утихнет, только на берегу моря порывы будут достигать 16 м / с. В нашу страну придет масса более холодного воздуха, поэтому утром температура упадет до 0-5, на побережье останется 6-8 градусов тепла, а местами ожидаются 1-2 градуса мороза.
В понедельник днем в некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный снова усилится, порывы во многих местах достигнут 15-19 м / с. Днем температура поднимется до 7-12 градусов.
Поле более высокого давлением усилится во вторник, так что сильных дождей быть не должно, однако облаков будет много. Ночью будет холодно, до 0-5 градусов, на побережье 6-8 градусов тепла, местами ожидаются заморозки, днем воздух прогреется до 8-12 градусов.
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