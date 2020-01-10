По данным Государственной налоговой инспекции, в 2018 году, 116 приставов получили 30 млн. евро, у них было имущество на сумму 20 млн. евро, ценные бумаги, произведения искусства, ювелирные изделия за 0,5 млн. евро и 15 млн. евро денежных средств.

В 2018 году эти люди дали в кредит чуть больше 3 млн. евро, а получили ссуды на сумму почти 4 млн. евро.

Ширинскене рассказала DELFI, почему хотят предать декларации приставов огласке.

"Ситуация такова, что приставы выполняют часть функций, возложенных на них государством, связанных с выполнением наказания. Другую часть выполняют сотрудники систему МВД. Декларации сотрудников системы МВД открытые, а приставов - нет (они засекречены, как декларации разведчиков)", – сказала Ширинскене.

По ее словам, после оценки деятельности приставов выяснилось, что в их деятельности есть признаки злоупотребления.

"Нет прозрачности и публичности. Минюст оценивал деятельность приставов, там были признаки злоупотребления, приписывались дополнительные расходы, их повторяли, чтобы увеличилась прибыль, скажем, повторное обращение в регистр, а достаточно обратиться один раз. В результате появилось предложение правительства, чтобы было больше прозрачности и ясности, сделать декларации открытыми", – сказала депутат DELFI.

Политик сказала, что ощущает сильное сопротивление со стороны приставов.

"Второй момент - суммы, которые мы видим, 118 приставов и прибыль 30 млн., это впечатляет. Но я не понимаю, что скрывать, если все в порядке", – вопрошает Ширинскене.

Представители приставов уже не раз говорили, что если есть статистика о доходах приставов, то нечего говорить о публичности деклараций.

Однако Ширинскене считает, что публичность внесет больше ясности.

"Они покажут интересы приставов – акции, сделки. Конкретные декларации вносят больше ясности. Ведь то же самое могли бы и политики говорить. Брать весь парламент, всех депутатов вместе - 141, посчитать, сколько вместе у всех имущества, и все. Если такое начнут говорить политики, я думаю, все начали бы смеяться", – сказала депутат.

"Мы прекрасно знаем, каждый политик декларирует имущество. Мы знаем, сколько бывает скандалов, когда декларации показывают разные связи. Иногда возникают вопросы несоответствия имущества имеющимся доходам. Общество и СМИ это могут оценить. Я думаю, что это важно и в случае с приставами. Если бы они были коммерческой организацией, продавали обувь или еще что-то, вопросов не было бы, это была бы частная деятельность. Но когда выполняешь важную для государства функцию – выполняешь постановления суда, то тут прозрачность и публичность должны быть", – сказала DELFI Ширинскене.

DELFI напоминает, что сейчас приставы декларируют имущество, но их декларации, как декларации разведчиков, засекречены. Правительство предлагает сделать их открытыми.