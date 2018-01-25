Их девятилетняя овца Маргоша привела сразу восемь ягнят. Это очень необычное явление, поскольку обычно у овец появляются на свет 1-3 ягненка.
"13 января этого года наша овца Маргоша привела восемь ягнят – трех мальчиков и пять девочек. Половина - темные - в папу, другая половина - светлые, как мама. Самые маленькие ягнята весили по 1,5 кг, остальные – немного больше", - рассказала Евгения Грацулене.
Овцы очень редко приводят много ягнят. В 2012 году в США одна овца привела 5 ягнят, а в 2015 г. в Великобритании другая - 7 малышей за раз.
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