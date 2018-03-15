Незаплатившие "детские" деньги мэрии будут платить пеню

По данным на 15 марта, 4 из 5 решений по "детским" деньгам уже приняты.

"По данным Министерства, в шести мэриях необъяснимая ситуация с долгим рассмотрением заявлений - в Купишкском районе, Клайпеде, Шяуляйском районе, Паневежисе и особенно - в Вильнюсе", - подчеркнул депутат Томас Томилинас.

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По его словам, 30 мэрий рассмотрели 98-99% заявок, а в Вильнюсе рассмотрели меньше половины - 47,7%.

"Отговорки Вильнюса, будто виноваты все, но только не администрация Вильнюсской мэрии, наталкивается на стену фактов. Вильнюс получил почти миллион на организацию дополнительных работ, а Каунас при меньшем числе работников справляется с этим делом лучше. Совершенно непонятно, почему в прогрессивной мэрии бумажные заявки рассматривают быстрее электронных", - удивлялся Томилинас.

Вильнюсская мэрия получила 53 300 заявок, однако рассмотрели всего 25 400 заявок. Большой поток не может быть оправданием, поскольку в Каунасе было 28 000 заявок, а 24 500 рассмотрели.

По словам Томилинаса, администрация Вильнюсской мэрии должна как можно скорее реагировать. В противном случае Соцмин должен предпринимать дополнительные меры и отозвать 1 млн. евро дополнительных средств, которые выделили на организацию процесса. Если мэрии не выполнят свои обязательства, то им придется за свой счет платить пеню.

Соцмин напоминает, что "детские" деньги должны быть выплачены не позже, чем 25 числа следующего месяца после подачи заявки.