Соратники российского оппозиционера Алексея Навального публиковали информацию об инициированных на прошлой неделе протестах, будучи в Литве, сообщила газета The New York Times.
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По данным издания, представители по связям с прессой кампании А. Навального Руслан Шавединов и Кира Ярмыш во вторник были задержаны в Москве, когда вернулись из Литвы.

Союзники оппозиционера освещали прошедшие по всей России в воскресенье протесты, находясь в Литве, они публиковали прямые трансляции протестов на платформе Youtube и в Твиттере.

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The News York Times отмечает, что протесты публиковались из Литвы с тем, чтобы трансляциям не воспрепятствовала российская полиция.

В среду российский суд за нарушение правил протеста наказал Р. Шавединова восемью сутками ареста, а К. Ярмыш - пятью.

В воскресенье в России прошел организованный А. Навальным митинг "Забастовка избирателей", в ходе которой протестовали против предстоящих в этом году президентских выборов. Аналитики не сомневаются, что на них победит нынешний руководитель страны Владимир Путин.

Российские суды запретили А. Навальному баллотироваться на этих выборах.

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