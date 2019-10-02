ПУ "Администратор системы депозита" (Užstato sistemos administratorius) отмечает, что в среднем за 6 месяцев этого года на долю одного жителя вышло 104 возвращенных упаковки. Активнее всего тару возвращают жители Клайпедского округа. Там на одного жителя приходится 109 упаковок, в Вильнюсском округе – 107,6, в Каунасском – 106,6.
Среди небольших районов лидировал Утенский - 106. Хуже всего обстоят дела с возвращением тары в Таутагском округе (91,7).
Стеклянные бутылки двух видов
Жители активно сдают пластиковую тару, стеклянные бутылки и жестяные банки. Портал DELFI посетил один из пунктов сбора тары и поинтересовался, как работает автомат по приему тары.
Эксперт компании Tomra Systems Айварас Рулявичюс рассказал, что не везде стоят одинаковые автоматы. Их мощности зависят от плотности населения в конкретном районе.
"Со временем мы научились рассчитывать, анализировать и подбираем самый оптимальный для торговцев вариант", – рассказал он.
На вопрос, как автомат различает тару, специалист сказал, что в автомате есть камеры и внедрены модели распознавания форм. Кроме того, автомат собирает информацию по массе упаковки и штрих-коду. Распознав тип упаковки, автомат ее спрессовывает (жестянку или пластик) или направляет на сортировку (стекло).
"Стекло идет в другой отсек, бутылки сортируют вручную", – рассказал Рулявичюс.
Стеклянные бутылки есть двух типов – одноразовые и многоразовые. Их сортируют работники вручную.
Одноразовые идут в мешки, а многоразовые в ящики, их возвращают производителям.
О заполненности автомата информируют работников магазина
Специалисты, которые присматривают за автоматами, отмечают, что когда автомат заполнен, включается внешняя сигнализация, она информируют работников магазина.
Тогда работники должны подойти к автомату и поменять мешки, затем включить автомат.
На вопрос, почему иногда автоматы не принимают тару, Рулявичюс сказал, что есть несколько причин: либо упаковка повреждена, либо не считывается штрих-код (он может быть поврежден). Кроме того, автоматы не принимают тару, которая не участвует в системе депозита.
Собеседник признал, что бывают случаи мошенничества, поэтому в автоматы встроены системы для защиты от мошенников.
Чтобы получить депозит, тару надо правильно положить в автомат. Кроме того, камера в автомате следит за тем, чтобы внутрь не попали посторонние предметы.
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