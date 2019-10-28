В Правенишкес произошел невиданный скандал: в субботу ночью заключенные ворвались в магазин и ограбили его.
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Эту информацию DELFI подтвердил заместитель директора колонии Рамунас Григонис.

Было начато расследование и внутренняя проверка, поскольку магазин находится всего в 10 м от поста надзирателей.

По сведениям DELFI, заключенные украли из магазина продукты, бытовые товары и сигареты.

Часть украденных вежей во время обысков нашли у заключенных. Кража была совершена около 3 ч. ночи, в это время заключенные должны были спать. Надзиратели, дежурившие на посту, не заметили, как произошла кража, – как это возможно, по словам Григониса, выяснится в ходе внутренней проверки.

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