Сигитас А. из Юрбаркского района пытался избежать ответственности за нетрезвое вождение, но тщетно. Судебная палата Юрбаркаса назначила ему штраф в размере 4500 евро и на три года лишила прав на вождение, а также конфисковала квадроцикл Cf Moto. Сигитас А. подавал апелляцию, но она была отклонена.

Это дело интересно тем, что Сигитас А. был осужден, несмотря на то, что полицейские не задержали его за рулем квадроцикла, а в суде обвиняемый представил свою малореальную версию.

Несмотря на то, что свидетелей в этом деле не было, судам хватило полученных данных, чтобы признать Сигитаса А. виновным.

Эта история началась 2 августа 2018 года, вечером. Фермер Сигитас А. приехал в усадьбу на квадроцикле и сел за праздничный стол.

Позже очевидцы сказали, что он приехал уже нетрезвым, поэтому заехал на квадроцикле в клумбу. Находившиеся с ним за столом люди уверяли, что он пил алкоголь стаканами. В результате он так напился, что едва стоял на ногах.

Компания стала расходиться, у стола остался лишь Сигитас А.

После полуночи поступило сообщение, что абсолютно пьяный мужчина сел на квадроцикл и ездит по полям с выключенными фарами. Звонивший опасался, что пьяный может съехать в какой-нибудь водоем.

Точное место он указать не мог, потому что фары не были включены, но звонивший сказал, что судя по всему двигатель работает вхолостую, квадроцикл стоит.

Полицейские нашли в полях квадроцикл с работающим двигателем. Рядом с квадроциклом лежал пьяный мужчина. Полицейским не сразу удалось его разбудить. Договориться с пьяным Сигитасом А. полицейским не удалось: он вел себя неадекватно, говорил бессвязно.

В организме Сигитаса А. было 3,2 промилле. Было заведено уголовное дело.

В суде Сигитас А. представил свою версию событий. Он не отрицал, что был пьян, но уверял, что квадроциклом не управлял. Якобы он преследовал угонщиков, а когда их догнал - потерял сознание. Однако суд этой версии не поверил. Отклонил апелляцию и Каунасский окружной суд. Судьи отметили, что сложно поверить, что настолько пьяный человек, который едва стоял на ногах, мог догнать в полях квадроцикл да и траектория движения квадроцикла подтверждает, что им управлял нетрезвый человек.