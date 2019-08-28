В Литве сами за себя этот налог платят самозанятые жители и те, кто не застрахован работодателем или государством. В Литве таких жителей 615 000 человек. Минимальный взнос ОНЗ составляет 6,98% от минималки, в этом году эта сумма составляет 38,74 евро (их надо платить до конца текущего месяца. Однако этот налог платят не все. По подсчетам Фонда социального страхования ("Содры") сотни тысяч людей не платят этот налог, долги растут.

Представитель "Содры" Саулюс Ярмалис сказал, что по данным первого квартала этого года, больше 3 евро ОНЗ были должны 252 000 жителей (в 2018 г. – 249 000), а общий долг составлял 125 млн. евро.

Для сравнения, в начале 2017 года этот долг составлял 77,7 млн. евро, а в начале 2018 г. – 100,2 млн. евро.

"Несмотря на то, что общий долг растет, число самих должников меняется незначительно. KiКаждый месяц появляются новые должники, но другие платят налоги или же "Содра" взыскивает с них задолженность.

Если говорить о многолетних должниках, то число этих людей, которые, вероятно, уехали из Литвы, примерно стабильное, а их долги растут, однако эти люди не получают информацию "Содры" и долги с них не взыскивают", – заметил Ярмалис.

Согласно подсчетам, самые большие долги у тех должников, которые не платят ОНЗ с начала 2016 г., когда "Содра" стала администратором этого налога.

"Долг каждого из них составляет 1400 евро и увеличивается каждый месяц. Такую сумму "Содре" должны 36 700 человек. Их общий долг превышает 50 млн. евро", – сказал Ярмалис.

Из 252 000 должников - часть, это люди, которые эмигрировали из Литвы, но свой отъезд не декларировали.

"Если человек легально работает в другой стране, то, вероятно, там он платит все налоги. Беда в том, что человек не информировал об отъезде, у "Содры" нет информации о том, где он находится и платит ли там налоги.

С 2016 г. по документам "Содра" установила, что платить ОНЗ не должны 77 000 человек. Из них 15 000 вернули уплаченные налоги, поскольку они были застрахованы в других странах и платили налоги там", – сказал Ярмалис.

Если эмигранту в Литве насчитали ОНЗ, он должен представить справку из той страны, где он находится, о том, что он платит там налоги. Тогда ему не придется платить долги в Литве.

Другая группа должников, по словам Ярмалиса, это жители Литвы, которые нигде не работают и не стоят на учете в Службе занятости, нигде не учатся, и их не страхует государство.

"Долги обычно появляются, когда человек лишается работы в Литве, уезжает за границу или оканчивает учебу. Поэтому жители должны знать, что в таких случаях они должны сами за себя платить ОНЗ.

Некоторых людей, например, воспитывающих детей до определенного возраста, страхует государство.

"Пример. Если человек лишился работы в июле, то в июле он еще застрахован. Если до конца августа он найдет работу, встанет на учет в Службе занятости, то долг ОНЗ не появится. Но если человек не встал на учет и нашел работу только в сентябре, то за август он должен заплатить ОНЗ", – сказал Ярмалис.

Выпускникам школ и вузов тоже надо помнить, что они застрахованы государством только до августа. Платить за себя ОНЗ должны и те студенты, которые поступили учиться за границу, но учеба у них начинается не с сентября.

По словам Ярмалиса, "Содра" ежемесячно напоминает жителям о необходимости платить ОНЗ. Однако эти сообщения высылают на страницу жителя на сайте "Содры". Электронные письма присылают лишь тем, кто указал адрес эл. почты.

"Если житель не платит ОНЗ, то "Содра" напоминает ему о долге и о том, какие последствия его ждут за неуплату долга. Через какое-то время жителю присылают повторное напоминание о том, что "Содра" может взыскать задолженность", – сказал Ярмалис.

Пеню за неуплату ОНЗ "Содра" не насчитывает, однако, пока у человека есть долги, он не может получить бесплатные услуги здравоохранения.

В прошлом году "Содра" получила 26 млн. евро задолженностей, из них 13,8 млн. евро - взыскали.

В этом году за первые 6 месяцев получено 18 млн. евро задолженностей, из них взыскали 10 млн.

Агентство BNS 28 августа писало, что лидер ЛСКЗ Рамунас Карбаускис встретился с вице-министром здравоохранения Кристиной Гаруолене, главой "Содры" Юлитой Варанаускене и главой Государственной больничной кассы Гинтарасом Кацявичюсом. На встрече решался вопрос амнистии ОНЗ для эмигрантов.

"Мы сегодня ясно видим, что имеющихся средств недостаточно, долги эмигрантов растут, поэтому на встрече мы будем искать решения, вернемся к созданию закона и возможности с помощью поправок решить этот вопрос", – сказал перед встречей Карбаускис.

В октябре 2018 года он зарегистрировал поправки к закону о декларации места жительства, в них предлагалось считать людей, которые платят налоги в других странах, эмигрантами.

Предлагалось также считать эмигрантами тех, кто подал декларацию об отъезде из Литвы, однако Комитет социальных дел и правительство Литвы это предложение отклонили.