Netflix будет снимать в Лукишкской тюрьме еще один сериал

О поиске актеров для Netflix в социальных сетях сообщает агентство Actors Agency Lithuania. Это агентство сотрудничает с Netflix.
В сообщении Actors Agency Lithuania сказано, что съемки начнутся с середины сентября. Сейчас ищут мужчин 18-80 лет, которые могли бы сниматься в массовках в тюрьме. Актеры должны быть очень худыми.
В другом объявлении сказано, что ищут девушек 18–22 лет, которые будут сниматься в нескольких коротких и достаточно интимных эпизодах. В этом объявлении сказано, что съемки будут проходить с сентября по ноябрь.
Напомним, что в январе 2020 года, Netflix снимала в Лукишкской тюрьме 4 сезон сериала Очень странные дела (Stranger things).
Netflix в Вильнюсе в 2019 году снимала детективный сериал Young Wallander.
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