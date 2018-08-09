В четверг стартует рекламная кампания, где Вильнюс будет представлен как "Европейская точка G". Но еще до ее официального начала этой инициативе было посвящено 900 зарубежных публикаций, заявила директор агентства Go Vilnius Инга Романовскене.
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По ее словам, возникший ажиотаж привлек мировое внимание: "Нет худа без добра. Еще до старта компании, на сегодняшнее утро у нас было 937 публикаций в иностранных СМИ".

В четверг стартовала рекламная кампания, где Вильнюс будет представлен как "Европейская точка G".

Основная идея запущенной в четверг онлайн-рекламы Go Vilnius в Лондоне и Берлине заключается в том, что Вильнюс - это неоткрытая европейская сокровищница, найти которую - одно удовольствие.

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В рекламе на английском языке говорится: "Вильнюс - это точка G Европы. Никто не знает, где она, но когда обнаруживают её, это - потрясающе". На плакатах - фотография девушки, которая сжимает простыню-карту в том месте, где должен быть Вильнюс.

Во время кампании объявления в интернете и видео-клипы будут давать ссылку на специально созданный интернет-сайт.

На этом сайте с целью сохранения внимания посетителей и побуждения их познакомиться с Вильнюсом будут приглашать сыграть в специальную игру: будут задаваться несколько вопросов, а по результатам ответов будет предложена карта достопримечательностей Вильнюса, адаптированная для каждого конкретного посетителя.

Ранее правительство просило Вильнюсскую мэрию отложить начало рекламной кампании до завершения предстоящего в сентябре визита папы Франциска.

Литовская католическая церковь критиковала рекламу, как укрепляющую имидж города секс-туризма.

Рекламное агентство Go Vilnius утверждает, что используя игру слов и метафоры, представляет столицу Литвы как город, приносящий удовольствие, а реклама не является вульгарной.

Go Vilnius отмечает, что в этом году столица Литвы удостоилась немалого внимания со стороны зарубежных средств массовой информации: рекомендовали посетить Вильнюс The New York Times, главные британские новостные порталы The Guardian и The Independent, французские, немецкие и финские СМИ.

Как отмечает рекламное агентство, столица Литвы в публикациях и репортажах часто упоминается как непознанная. Например, Lonely Planet назвал Вильнюс не открытым европейским алмазом, и в этом году объявил столицу Литвы одним из десяти самых популярных туристических направлений в Европе.

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