По ее словам, возникший ажиотаж привлек мировое внимание: "Нет худа без добра. Еще до старта компании, на сегодняшнее утро у нас было 937 публикаций в иностранных СМИ".

В четверг стартовала рекламная кампания, где Вильнюс будет представлен как "Европейская точка G".

Основная идея запущенной в четверг онлайн-рекламы Go Vilnius в Лондоне и Берлине заключается в том, что Вильнюс - это неоткрытая европейская сокровищница, найти которую - одно удовольствие.

В рекламе на английском языке говорится: "Вильнюс - это точка G Европы. Никто не знает, где она, но когда обнаруживают её, это - потрясающе". На плакатах - фотография девушки, которая сжимает простыню-карту в том месте, где должен быть Вильнюс.

Во время кампании объявления в интернете и видео-клипы будут давать ссылку на специально созданный интернет-сайт.

На этом сайте с целью сохранения внимания посетителей и побуждения их познакомиться с Вильнюсом будут приглашать сыграть в специальную игру: будут задаваться несколько вопросов, а по результатам ответов будет предложена карта достопримечательностей Вильнюса, адаптированная для каждого конкретного посетителя.

Ранее правительство просило Вильнюсскую мэрию отложить начало рекламной кампании до завершения предстоящего в сентябре визита папы Франциска.

Литовская католическая церковь критиковала рекламу, как укрепляющую имидж города секс-туризма.

Рекламное агентство Go Vilnius утверждает, что используя игру слов и метафоры, представляет столицу Литвы как город, приносящий удовольствие, а реклама не является вульгарной.

Go Vilnius отмечает, что в этом году столица Литвы удостоилась немалого внимания со стороны зарубежных средств массовой информации: рекомендовали посетить Вильнюс The New York Times, главные британские новостные порталы The Guardian и The Independent, французские, немецкие и финские СМИ.

Как отмечает рекламное агентство, столица Литвы в публикациях и репортажах часто упоминается как непознанная. Например, Lonely Planet назвал Вильнюс не открытым европейским алмазом, и в этом году объявил столицу Литвы одним из десяти самых популярных туристических направлений в Европе.