Неспокойная ситуация в Литве: меньше чем за месяц почти 45 000 случаев коронавируса

Именно большое количество людей, не знающих, где они заразились, вызывает самую большую озабоченность. В июле таких случаев было 18%, в августе – 19%, в сентябре – 20%, в октябре – 25%, в ноябре – 38% (со 2 по 29 ноября). Это значит, что риск заражения в любом месте, где контактируют люди, очень велик, особенно в закрытом помещении.

По словам директора Национального центра общественного здравоохранение (НЦОЗ) Робертаса Петрайтиса, рост числа нерасследованных случаев вызывает озабоченность и показывает серьезность ситуации.

"Вирус циркулирует в разном окружении, мы не можем, как летом и весной указать, где человек заразился, тогда были локальные очаги, управляемые вспышки в медучреждениях, хосписах и т.д. Сейчас большая часть контактов не поддается отслеживанию, а это показывает широкое распространение болезни в обществе. Сейчас мы видим, что вирус приходит и после короткой беседы с коллегой на рабочем месте без маски", – сказал Петрайтис.

Если оценивать структуру по местам заболевания, то 3% людей в ноябре заболели в детских садах и школах. Количество таких случаев сократилось после того, как часть учреждений перешла на удаленную работу.

Количество случаев заражения на рабочем месте и в семьях взаимосвязано. Тут вирус ходит по кругу - через семьи он приходит в учебные учреждения и на рабочие места.

Проще говоря – инфекция приходит в семьи из различного социального окружения и оттуда идет в другое социальное окружение, где работают или учатся члены семьи.

25% случаев заражения связаны с семьями, больше 22% - с рабочими местами. Эпидемиологические исследования показывают, что инфекция в медучреждения и хосписы тоже обычно приходит из социального окружения работников.

Это позволяет делать вывод, что успех борьбы с болезнью зависит от того, как удается справиться с инфекцией в семьях. Специалисты указали, что во время второй волны, особенно в ноябре, жителям сложно соблюдать условия изоляции. Члены семей часто живут вместе с больным, должным образом не изолируются.

Та же тенденция наблюдается и в других странах Европы.

В медучреждениях фиксируют 7,2% всех случаев заражения.

"Данные специалистов показывают, что нет возможности выделить какие-то специфические сферы, где риск заболевания низкий. Но во время исследований мы выявляем приоритеты, которым уделяем больше всего внимания. Это рабочие места, школы, детские сады, семьи. Конечно, вирус лучше всего распространяется в закрытых помещениях. Мы должны понимать, что пока нет вакцины, у нас один путь – беречься самим и беречь своих близких", – сказала Роланда Лингене, глава Вильнюсского департамента НЦОЗ.

В ноябре не удалось расследовать 4520 случаев заболевания (10%). Большая их часть – 4036, или 90% – не расследованы потому, что у НЦОЗ нет контактов этих людей. НЦОЗ отмечает, что информация о том, что НЦОЗ не расследует новые случаи с лета - ложная, НЦОЗ каждый день представляет статистическую информацию.