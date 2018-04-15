Быстрая процедура, называемая кодированием, которая якобы помогает людям не злоупотреблять алкоголем, была вычеркнута из списка лечебных услуг, поскольку она научно не обоснована, утверждают в министерстве. Тем не менее, желающие получить такую услугу все еще могут сделать это в частных учреждениях.

Мэр Алитуса Альгирдас Врубляускас говорит, что самоуправление продолжает компенсировать эту услугу тем, кто выбрал такой способ отказа от вредной привычки,

"Такая практика еще применяется частным образом и пока мы ее финансируем. Я понимаю, что в связи с кодированием можно вести очень долгие дискуссии, называть шаманизмом и так далее, но варианта лучше никто не предложил, а на людей кодирование вроде бы и действует, некоторым это просто необходимо для того, чтобы не пить, поэтому мы и финансируем", - сказал мэр BNS.

Он также рассказал, что часть обращающихся в самоуправление за помошью жителей посылают проходить лечение и с помощью других методов, например, к психологам и психиатрам в государственные учреждения. Также им помогают и социальные работники, представители общин, однако такая помощь подходит не всем.

"Есть люди, которые просто чуть не плача просят, например, повторного кодирования. Если им помогает, то мы тоже им помогаем, не можем отталкивать. В таких случаях мы работаем легально, не спрятавшись где-то за углом, только не в государственных учреждениях", - продолжал Врубляускас.

Регимантас Микалюнас, директор службы пробации Шяуляйского округа, которая ранее предоставляла услуги кодирования, говорит, что отказ от них сотрудниками службы оценивается отрицательно, хотя и признал, что кодирование на долгий срок - за редким исключением, результатов не приносило.

По его словам, прошедшие процедуру кодирования люди могли месяц или два алкоголь не употреблять, однако лишь в единичных случаях отказ от алкоголя действовал на более долгий срок. По его словам, зависимость является одной из самых больших проблем подвергаемых этой процедуре людей.

"Наверное всем понятно, что этот метод не является самым важным и основным в борьбе с алкоголизмом", - констатировал он.

В реструктурированных государственных центрах лечения болезней, связанных с зависимостью, данная услуга не предоставляется (в некоторых ее не предоставляли и ранее). Директор такого республиканского центра, объединяющего пять региональных, Эмилис Субата утверждает, что во всех регионах уже предлагают услуги психологической помощи, которая помогает людям не сорваться после лечения абстинентного синдрома.

"Мы уже отчасти достигли поставленной цели, филиалы лечат не только абстиненцию, но предоставляют и более широкий спектр услуг", - говорит он.

В качестве альтернативы кодированию он упомянул услуги амбулаторной мотивационной терапии в центрах психического здоровья в самоуправлениях, группы помощи. Он признал, что некоторым работающим с лечением зависимых лиц сотрудникам еще не хватает подходящей подготовки, однако отметил, что в это инвестируют. Он назвал иллюзией представление о том, что за один такой визит к врачу можно избавиться от зависимости. Он подчеркнул, что изменению своего поведения важно уделять время и предпринимать усилия.

В Минздраве, в свою очередь, утверждают, что услуга кодирования предоставляться больше не должна.

"Информация о том, что есть частные лечебные учреждения, которые еще предоставляют клиентам услуги кодирования в связи с зависимостью от алкоголя, будет ответственно и тщательно проверяться с сотрудничестве с экспертами. Если выяснится, что это правда и некоторые лечебные учреждения злоупотребляют и нарушают установленный в правовых актах порядок, будут предприняты соответствующие меры", - сообщила BNS советник министра здравоохранения Лина Бушинскайте-Шрюбене.