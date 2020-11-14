Несмотря на угрозу коронавируса, жители Литвы не отказываются от новогодних поездок за границу

Специалист Римвидас Ширвинскас-Макалюс сказал: "Сейчас большим спросом пользуются новогодние туры, но есть интерес и к рождественским. Нередко люди считают, что в таком случае им надо брать меньше отпуска, бывают каникулы и в школах. На Новый год на Мальдивы у нас практически уже нет мест. Правда, что будет с выездом, будет зависеть от ситуации".

По его словам, некоторые люди уже устали от сложившейся ситуации, от вируса, особенно, если им с весны никуда не удается уехать. Он сказал, что на зимние праздники можно ехать в Египет, на Канарские острова, на Мальдивы, можно в горы Словакии, в Польшу, Латвию, Эстонию.

"Люди покупают и автобусные туры. Интерес есть. Правда, несколько ниже, чем обычно в такое время, но все равно радует", – сказал он, прибавив, что цены не изменились.

Представитель Tez tour Инга Аукштуолите сказала, что раньше в зимние праздники люди путешествовали активнее всего, туры раскупали за полгода, даже за год.

"Есть клиенты, которые на Рождество, на Новый год заранее купили поездки в Египет, на Тенерифе, в ОАЭ. Сейчас поездки на праздники не отзывают, но мы следим за ситуацией в мире", – сказала она, заметив, что цены остались такими же, как в прошлом году.

Гендиректор Novaturas Аудроне Кейните также сказала, что они предлагают туры в Египет, на Тенерифе, в ОАЭ.

"У нас есть запросы на праздники, но пока доминируют запросы на поездки в горы, на лыжные курорты. Люди осторожно планируют свой отпуск, доминируют покупки в последние недели перед выездом или уже покупают туры на отпуск в 2021 году", – сказала она.