Несмотря на пандемию, литовцы живут лучше: стало больше представителей среднего класса

Во вторник состоялась конференция, на которой Мачюлис сказал, что, по определению ОЭСР, к среднему классу относятся жители с доходами от 75% до 200% средней зарплаты, в Литве это люди с зарплатами 819-2184 евро "на бумаге".

"В Литве к этой группе относятся 57% жителей − примерно столько

же жителей сами относят себя к среднему классу", − сказал экономист.

За год это количество уменьшилось на 1%, поскольку большая часть этих людей перешла в разряд высшего класса, а количество тех, кто получает меньше 75% средней зарплаты, сократилось.

Мачюлис заметил, что из-за пандемии пострадали люди с доходами ниже средних, именно они чаще оставались без работы.

Однако экономист заметил, что средний класс оценивают не только по доходам, но и по наличию имущества, финансовым обязательствам и по образу жизни.

По словам экономиста, в Литве средний класс силен по такой характеристике, как посещение культурных мероприятий – тут литовцы на третьем месте по ЕС.

Зато по физической активности они отстают. 39% представителей среднего класса в Литве не занимаются спортом, в Швеции таких всего 15%.

"В этом году с 29 до 34% стало больше жителей, которые накопили денежное имущество в размере больше 2000 евро. В прошлом году рекордное количество литовцев отдыхало за границей. Во время пандемии статистика путешествий была беднее, но не из-за нехватки средств", − сказал экономист.

Представитель Swedbank Юрате Цвиликене сказала, что несмотря на пандемию, оценка своих финансов у жителей осталась стабильной.

"Два года назад средний класс в Литве был на 24% меньше, больше жителей считали себя представителями низшего класса", – заметила она.

"Согласно результатам исследования, 6 из 10 респондентов сказали, что денег на самые важные потребности им достаточно, но на дорогую вещь, деньги уже надо откладывать", – сказала Цвиликене.

Экономист сказала, что участники опроса не довольны своими доходами, а представители среднего класса сказали, что для достойной жизни им нужны доходы в среднем на 61% больше.

В этом году, по данным опроса, люди, получившие дополнительные доходы, тратили их не на поездки, а на ремонт дома или квартиры.