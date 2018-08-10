Государственная пенсия первой степени полагается Гасюнасу, поскольку он является лауреатом Литовской национальной премии науки и культуры. Премию он получил в 2010 году.
После обвинений в домогательствах и другом неподобающем поведении в отношениях со студентами Гасюнас в феврале этого года ушел с должности преподавателя Вильнюсской художественной академии (ВХА).
В соответствии с постановлением правительства Литвы, 63-летнему Гасюнасу государственную пенсию планируют назначить с 1 сентября.
Размер государственной пенсии первой степени составляет 232 евро.
Деятельность Гасюнаса после поступления жалоб расследуют прокуроры. Обвинения пока никому не предъявлены, расследование продолжается.
По словам представителя Генпрокуратуры Риты Стундене, в ходе расследования провели немало процессуальных действий, опросили свидетелей, часть из них получила статус специальных свидетелей. тот статус означает, что человек давал показания о своих действиях, но для того чтобы признать его виновным у правоохраны недостаточно улик.
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