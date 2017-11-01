1 ноября в День всех святых жители Литвы по традиции посещают могилы близких. Полиция рекомендует по возможности отправляться на кладбища на общественном транспорте.
Жителей призывают проявлять бдительность и остерегаться воров.
Несмотря на то, что погода дождливая, жители все равно массово едут на кладбища. У кладбищ работают торговцы, у которых можно купить цветы и свечи.
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