Администрация Panevėžio gatvės 18 сентября с раннего утра получает сообщения о затопленных участках города. Представители компании мэрии, которая отвечает за дождевую канализацию, признают, что если дождь идет, не переставая, то избежать наводнения невозможно.

По словам директора компании Гинтараса Петраускаса, тонет весь Паневежис – затоплены улицы Кранто, С.Кярбеджё, Нямуно, Альгирдо, Смелинес, Бяржу, Й.Басанавичяус. По словам директора компании, подвалы домов затоплены на ул. Венславишкё, Пушино и др. всем нуждающимся в помощи компания помочь не в силах.

"Справиться с таким количеством воды мы не способны. У нас нет хранилищ, в которые можно было перекачать воду. В Невежисе поток воды большой, щиты запруды Ekranаs уже подняты на 25 см вместо обычных 5 см – воде из города уже некуда течь", – сказал директор. Петраускас прогнозирует, что пика уровень воды в Невежисе достигнет через несколько дней, когда в реку стечет вода с затопленных полей.

В Паневежском районе, в Дембаве, находится Литовская гидрометеорологическая станция. По ее данным, за последние сутки выпало количество осадков, превышающее не только суточную, но и 10-дневную норму.

Синоптики прогнозируют, что в Паневежисе дождь прекратится только во вторник утром. Из-за дождя выходят из берегов реки. В Невежисе уровень воды сейчас составляет 272 см. Это почти в 5 раз больше среднегодовой нормы.