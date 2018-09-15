Более 2000 добровольцев в субботу приводили в порядок национальные и региональные парки, в акции участвовали 140 команд, большую их часть составили команды предприятий.
Talka Vilniuje
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Более 2000 добровольцев в субботу приводили в порядок национальные и региональные парки, в акции участвовали 140 команд, большую их часть составили команды предприятий.

По словам одного из организаторов акции Игнаса Бразаускаса, этой акцией по приведению в порядок оберегаемых территорий Литва присоединилась к ещё 150 странам, а сама идея этого зародилась в Эстонии, которая таким образом решила отметить столетие государства.

Статьи по теме:
В сентябре в Литве пройдет субботник по уборке национальных и региональных парков  (8)

Организаторы акции ежегодно организуют весенние акции по приведению в порядок окружающей среды "Делаем".

"Эта акция несколько иная. "Делаем" посвящена более простым людям, которые приводят в порядок приусадебную территорию. Здесь же акцент ставился более на охраняемых территориях, и, понимая, что организованно заехать дальше в парки легче коллективам предприятий, мы пригласили участвовать их. И, например, из двух десятков приглашённых крупных предприятий отозвалась половина. Были команды добровольцев из Maxima, Telia, Mažeikių nafta, Swedbank и большинства других предприятий", – сказал И.Бразаускас.

По его словам, в акции участвовали и команды школ.

На охраняемых территориях было отмечено более ста точек – в одних собирали мусор, в других - вырубали кусты, чистили лес, в третьих - приводили в порядок лавки, дорожки.

По словам И.Бразаускаса, такая акция происходит впервые, однако не исключается, что она, как и "Делаем", может стать ежегодной.

По заявлению организаторов, World Cleanup Day является величайшей в истории гражданской акцией, во время которой около 5% жителей планеты собираются, чтобы решать проблемы окружающей среды.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Несколько тысяч добровольцев трудились в национальных и региональных парках Литвы (2)

Более 2000 добровольцев в субботу приводили в порядок...

Учёные – за постоянное летнее время в Литве (9)

В соответствии с предложением Брюсселя членам...

Жители Вильнюса ринулись в центр города за покупками на Ярмарку народов (52)

Проходя этими выходными по главным улицам столицы,...

Погода: выходные будут прохладными, местами пройдут дожди

15 сентября в Литве незначительно похолодает. Местами...

Запуск ретрансляции телеканала Настоящее время в Литве Запуск ретрансляции телеканала Настоящее время в Литве Запуск ретрансляции телеканала Настоящее время в Литве

Глава МИД Литвы: телеканал "Настоящее время" - это альтернативный голос в море лжи (139)

После запуска ретрансляции телеканала "Настоящее...

TOP новостей

СМИ: участвовать в выборах президента Литвы будет философ (11)

Философ Арвидас Юозайтис подтвердил Службе новостей...

Учёные – за постоянное летнее время в Литве (9)

В соответствии с предложением Брюсселя членам...

Жители Вильнюса ринулись в центр города за покупками на Ярмарку народов (52)

Проходя этими выходными по главным улицам столицы,...

Меркель обвинила Россию в дестабилизации постсоветских стран (231)

Россия дестабилизирует обстановку в Украине , Грузии,...

В Брюсселе одобрен технический сценарий синхронизации ЛЭП Балтийских стран (22)

В пятницу в Брюсселе дан "зеленый свет" реализации...