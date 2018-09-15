Более 2000 добровольцев в субботу приводили в порядок национальные и региональные парки, в акции участвовали 140 команд, большую их часть составили команды предприятий.

По словам одного из организаторов акции Игнаса Бразаускаса, этой акцией по приведению в порядок оберегаемых территорий Литва присоединилась к ещё 150 странам, а сама идея этого зародилась в Эстонии, которая таким образом решила отметить столетие государства.

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Организаторы акции ежегодно организуют весенние акции по приведению в порядок окружающей среды "Делаем".

"Эта акция несколько иная. "Делаем" посвящена более простым людям, которые приводят в порядок приусадебную территорию. Здесь же акцент ставился более на охраняемых территориях, и, понимая, что организованно заехать дальше в парки легче коллективам предприятий, мы пригласили участвовать их. И, например, из двух десятков приглашённых крупных предприятий отозвалась половина. Были команды добровольцев из Maxima, Telia, Mažeikių nafta, Swedbank и большинства других предприятий", – сказал И.Бразаускас.

По его словам, в акции участвовали и команды школ.

На охраняемых территориях было отмечено более ста точек – в одних собирали мусор, в других - вырубали кусты, чистили лес, в третьих - приводили в порядок лавки, дорожки.

По словам И.Бразаускаса, такая акция происходит впервые, однако не исключается, что она, как и "Делаем", может стать ежегодной.

По заявлению организаторов, World Cleanup Day является величайшей в истории гражданской акцией, во время которой около 5% жителей планеты собираются, чтобы решать проблемы окружающей среды.