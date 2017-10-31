В ходе учений, которые начнутся 2 ноября и будут продолжаться почти весь месяц в тренировочном центре НАТО в Хоэнфельсе в Германии будет дана оценка умениям литовских военных планировать операции и управлять ими и пр., сообщил Минобороны.
Литовская военная бригада на этих учениях будет действовать как главный штаб, принимающий решения и управляющий операциями. В состав объединенной бригады войдут военнослужащие из стран - членов НАТО: Словении, Великобритании, Дании, США, Италии и Германии.
Руководство учениями Allied Spirit VII осуществляет командный пункт США по учениям в Европе. В прошлых учениях участвовало более 2,5 тыс. военных из девяти стран - членов НАТО, примерно такой же будет численность участников учений и в этом году.
Несколько сотен литовских военных отправляются на международные учения в Германию (2)
Во вторник более трехсот пятидесяти литовских...
Мэр Биржай приостановил инициативу с табличками у памятников советским воинам (7)
Инициативу биржайцев, связанную с установкой табличек...
Дочь Раманаускаса-Ванагаса хочет отстаивать честь отца в суде (23)
Общество взбудоражено скандальными заявлениями...
Немецкий историк оценил заявления Ванагайте: есть лишь один путь вперед (36)
Писатель Рута Ванагайте не призывала и не разжигала...
Со среды – важные перемены на дорогах Литвы (5)
С 1 ноября в Литве меняется часть требований и правил...
TOP новостей
Со среды – важные перемены на дорогах Литвы (5)
С 1 ноября в Литве меняется часть требований и правил...
Дочь Раманаускаса-Ванагаса хочет отстаивать честь отца в суде (23)
Общество взбудоражено скандальными заявлениями...
Немецкий историк оценил заявления Ванагайте: есть лишь один путь вперед (36)
Писатель Рута Ванагайте не призывала и не разжигала...
Мэр Биржай приостановил инициативу с табличками у памятников советским воинам (7)
Инициативу биржайцев, связанную с установкой табличек...
В правительстве расследуют пикантные детали назначения главы Центра регистров (8)
Правительство Литвы ведет служебную проверку, цель...