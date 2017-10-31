Во вторник более трехсот пятидесяти литовских военнослужащих отбывает на международные учения Allied Spirit VII ("Союзнический дух") в Германию.
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В ходе учений, которые начнутся 2 ноября и будут продолжаться почти весь месяц в тренировочном центре НАТО в Хоэнфельсе в Германии будет дана оценка умениям литовских военных планировать операции и управлять ими и пр., сообщил Минобороны.

Литовская военная бригада на этих учениях будет действовать как главный штаб, принимающий решения и управляющий операциями. В состав объединенной бригады войдут военнослужащие из стран - членов НАТО: Словении, Великобритании, Дании, США, Италии и Германии.

Руководство учениями Allied Spirit VII осуществляет командный пункт США по учениям в Европе. В прошлых учениях участвовало более 2,5 тыс. военных из девяти стран - членов НАТО, примерно такой же будет численность участников учений и в этом году.

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