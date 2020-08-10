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Несколько сотен человек в Вильнюсе, на площади В. Кудиркос, в понедельник вечером собралось на акцию солидарности с участниками протестов в Беларуси.
Несколько сотен человек в Вильнюсе выразили солидарность с протестующими в Беларуси
© DELFI / Domantas Pipas

Участники акции скандировали по-белорусски "Уходи, уходи", держали исторические флаги Беларуси и большой плакат с английской надписью "За свободную и демократическую Беларусь".

Участница акции Анастасия сказала BNS, что считает своим долгом поддержать участников протестов в соседней стране, потому что в Беларуси живут ее родственники и друзья.

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"Я знаю ситуацию изнутри, не могла оставаться равнодушной. Очень трудно предполагать, что ждет Беларусь, но, я надеюсь, сценарий будет светлый, что люди не позволят властям подавлять граждан своего государства", - сказала девушка.

Участник акции Василий выразил мнение, что результаты выборов в Беларуси сфальсифицированы, а нынешний глава государства просто не хочет уступить пост.

"Мы недовольны, что там такие дела с демократией. Ое захватил власть и не хочет ее отдавать тому, кто на самом деле победил. Ситуация драматичная", - сказал пожилой мужчина.

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