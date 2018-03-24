Организация "Пустые клетки" второй год подряд проводит шествие против использования пушных зверей. В этом году в шествии участвовали 900 человек.
© DELFI / Karolina Pansevič

В полдень колонна участников шествия шла от Кафедрального собора до здания парламента Литвы, где состоялся небольшой митинг, участники шествия обратились к депутатам – к парламентской группе "За благосостояние и охрану животных", предпринимателям и обществу, призывая запретить использование пушных зверей.

По данным организации "Пустые клетки", в Европе закрывают пушные фермы из-за неэтичности этого бизнеса. "Если мы хотим, чтобы Литва присоединилась к числу прогрессивных стран, то мы должны завоевать для животных право на жизнь, а не мучение и смерть ради меха", – сказано в призыве организации.

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