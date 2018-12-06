Вильнюсская прогимназия Жеминос 6 декабря прекратила забастовку.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Об этом BNS сообщила директор прогимназии Эугения Сурмилавичене. По ее словам, такое решение приняли родители.

Однако Юргита Кишкене, которая уже 8 дней дежурит в здании министерства, сказала DELFI, что это не так.

"Я по-прежнему буду бастовать вместе со всеми в министерстве, завтра будут бастовать 23 учителя", – сказала DELFI Кишкене. Эту информацию подтвердил и лидер профсоюза Навицкас. "Не прекратили, это очередная демагогия и манипуляция, – сказал он. – Да, часть учителей вернулась на работу, пожалели детей (...). Около 30 вернулись, еще 30 бастуют".

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По его словам, Кишкене и этой ночью находится в министерстве. Она здесь на данный момент - единственный учитель из прогимназии Жеминос, а раньше учителей из этой школы было больше.

Вильнюсская прогимназия Жеминос бастует с 12 ноября.

В этой школе учатся около 1000 учеников. Бастовали больше 60 учителей.

Один из профсоюзов уже четвертую неделю бастует против новой системы оплаты труда учителей.

Несколько десятков учителей неделю живут в здании Министерства науки и образования.

После встречи с президентом Далей Грибаускайте глава бастующего профсоюза Андрюс Навицкас сказал, что глава страны призвала педагогов прекратить забастовку. Он сказал, что профсоюз примет решение о смене формы протеста, когда последует положительная реакция правительства и учителя увидят предложенные президентом поправки.

Профсоюз требует повысить на одну пятую коэффициенты зарплат учителей, а также увеличить число неконтактных часов для педагогов дошкольного воспитания, ликвидировать функциональные интервалы постоянной части должностного оклада, сократить численность учеников в классах.

Правительство утверждает, что проведение в жизнь всех требований профсоюза обойдется примерно в 300 млн. евро, но участники протеста считают, что эта цифра раздута.

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