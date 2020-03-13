Нештатная ситуация в Литве: предлагают вариант частичной занятости и возможность отстранения работника

Эти вопросы обсуждались на внеочередном заседании парламентского комитета социальных дел. Вице-министр социальной защиты и труда Эгле Радишаускене пояснила принятые в четверг поправки к Трудовому кодексу, Социальной защите на случай безработицы, закону о занятости и гражданской безопасности.

"Это одна часть пакета. Над другими еще работают. Правительство постоянно пополняет то, что требует перемен", – сказала Радишаускене.

По ее словам, первая мысль – ввести частичную занятость, и на тот момент, когда человек находится в самоизоляции, и когда он находится дома, потому что присматривает за ребенком (дошкольником или учеником младшей школы), на 14 дней можно ввести такой порядок.

"Это значит, что человек 14 дней не будет ходить на работу, подав заявку в "Содру", он сможет получить социальную выплату, ее максимальная сумма не может быть выше 30% средней зарплаты в Литве (это 395,28 евро – Delfi)", – сказала Радишаускене.

По ее словам, вернувшимся из-за границы работникам, если есть такая возможность, предлагают работать дистанционно.

"Если такая возможность есть, а работник отказывается работать дистанционно, то сейчас уточняют ТК, предлагают отстранить такого человека от работы, поскольку он по сути подвергает угрозе других членов коллектива", – сказала Радишаускене.

По ее словам, предлагают также использовать простой.

"Если бизнес столкнулся с трудностями, то даже в случае с одним работником можно использовать простой. В таком случае, при долгом простое можно платить зарплату не больше 40% от зарплаты конкретного человека, но не меньше минимума", – сказала советник министра.

В законе о занятости намереваются предусмотреть случаи возможного увольнения.

"Мы видим, что такое может быть в сфере туризма или транспорта. Мы просто включим их в меры политики активного рынка труда, они смогут ходить на курсы, если это потребуется", – сказала Радишаускене. Вице-министр не хотела подробно комментировать тему субсидирования.

"Есть рабочая группа, которая делает свою работу, ее планы представят правительству", – сказала она.

Радишаускене похвалила ассоциацию Linava за то, что она обратилась с вопросами, что ей делать. Она пояснила, что водители большегрузных машин, вернувшиеся в Литву, в течение 14 дней должны оставаться дома в условиях карантина.

"На границе проходят проверки водителей. Каждое государство применяет дистанционные градусники. Вернувшиеся в Литву 14 дней должны оставаться в условиях карантина", – сказала вице-министр.

По ее словам, сейчас изолированные люди берут больничный.

"Установлен порядок. Вчера были 944 таких случая. Они получают пособие по болезни. Его платят из "Содры", – сказала Радишаускене.

По ее словам, сейчас не использованы все запланированные средства на оплату частичной занятости. В 2020 г. на это было предусмотрено 6,2 млн. евро. Радишаускене сказала, что в понедельник запланирована встреча с представителями бизнеса, будут выяснять, скольких работников это коснется.

"Тогда будут подсчеты. Их внесут в план", – сказала она.

Радишаускене пояснила, что правительство должно определиться, в каких секторах будет применяться такая возможность.