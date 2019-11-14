Экс-судью Нерингу Венцкене, находящуюся в Каунасском СИЗО, 14 ноября навестили ее родители, эту информацию DELFI подтвердила ее адвокат Соната Жукаускене.
Neringa Venckienė
© BNS foto

Встреча началась около 13 ч.

Адвокат Жукаускене сказала DELFI, что не знает, сколько будет длиться встреча, но прибавила, что общаться Венцкене с родителями будет через стекло.

Несколько дней назад Венцкене в СИЗО посещала омбудсмен Татьяна Наркявичене. "Чисто, все в порядке – условия нормальные, насколько это можно сказать о таком учреждении. Сама камера уютом не отличается, я бы сказала, что больничная палата уютнее. Мне разрешили посмотреть не только на жилое помещение, но и выйти во дворики, зайти в спортзал, часовню, библиотеку и т.д., т.е. увидеть все, чем может пользоваться арестованная", – сказала Наркявичене DELFI после визита.

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По ее словам, никаких жалоб от Венцкене не последовало, она "только просила передать родителям, чтобы они не переживали, что все хорошо".

А председатель партии "Путь смелости" Йонас Варкала несколько дней назад распространил запись на сайте партии, в которой сказано, что родители Венцкене не могут передать ей вещи. Варкала сказал, что Венцкене нужен крем от аллергии, но в СИЗО его не берут.

DELFI напоминает, что Венцкене была доставлена в Литву из США неделю назад. Суд продлил ее арест на два месяц, до 6 января, однако она это решение суда обжаловала.

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