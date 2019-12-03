Неринга Венцкене планирует искать работу

Экс-судья и экс-политик вернула себе прежний имидж - состригла волосы. Она сказала, что пока ей назначенная мера пресечения не мешает, поскольку ей хочется проводить больше времени с родителями, а потом она намерена просить изменить меру пресечения, чтобы искать работу.
На вопрос, намерена ли она вернуться в политику, она сказала, что знает, что рассматривают возможность разрешить политикам, снятым путем импичмента, спустя 10 лет вернуться. Историю, которая произошла в Гарляве, она назвала защитой ребенка и сказала, что несмотря ни на что, второй раз делала бы то же самое.
"То, что случилось, это страшно, но я все равно делала бы то же самое. Я бы все равно ее защищала. Меня никто не убедит в том, что ее не насиловали", – сказала Венцкене.
С Дейманте, по ее словам, дедушке и бабушке ни разу не разрешили встретиться, и бабушка с ней говорила только один раз по Skype в 2014 году.
Венцкене все обвинения отрицает, она сказала, что в США не скрывалась. Она уверяет, что Генпрокуратура Литвы передала США обвинения по 39 пунктам, но ее выдали только по 4 из них.
19 ноября Вильнюсский окружной суд удовлетворил ходатайство адвоката Венцкене, которая находилась в тюрьме США почти два года и в начале ноября была доставлена в Литву, с просьбой освободить обвиняемую под залог 10 000 евро и снять ранее назначенную меру пресечения - двухмесячное содержание под стражей.
Венцкене на ногу надели браслет, у нее изъяли документы.
Бывшая судья и депутат Венцкене была доставлен в Литву из США 6 ноября.
Ей было предъявлено обвинение в том, что она не выполнила решение суда, оказала сопротивление сотруднику полиции, помешала судебному приставу выполнять свою работу и ударила по щеке Лаймуте Станкунайте.
Венцкене отрицает эти обвинения и называет их политически мотивированными. Она уехала из Литвы в США в 2013 году. В том же году Сейм лишил её правового иммунитета.
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