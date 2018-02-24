Неринга Венцкене находится в необычной чикагской тюрьме



На сайте Федерального бюро тюрем США указано, что Венцкене находится в Chicago Metropolitan Correctional Center.

В базе данных если ввести имя и фамилию Венцкене, указано, что 46-летняя литовка - не женщина, а мужчина, номер ее дела 52866-424.

Других данных о Венцкене на сайте нет, но сказано, что заключенные этой тюрьмы могут получать письма, их моно навещать, переводить им деньги.

Эта треугольная тюрьма находится в центре Чикаго. Она была построена в 1975 г. В здании очень узкие окна-щели.

В этой тюрьме одновременно могут находиться 670 заключенных.

Женщин в этой тюрьме выводят на прогулку на площадку на 26 этаже, раз или два раза в неделю они могут ходить с спортзал, раз в неделю - в библиотеку, где могут брать книги или фильмы.

Женщины в этой тюрьме работать не могут. Мужчины работают по желанию в столовой. Кроме того, сообщается, что в этой тюрьме содержатся в основном люди белой расы, в основном те, кто арестован до суда или ждет экстрадиции в другую страну.

Неринга Венцкене бежала из Литвы с сыном почти 5 лет назад. Ее подозревают в совершении 13 преступлений, в числе которых и развращение малолетней племянницы. Предполагают, что экстрадиция Венцкене может затянуться, поскольку она не согласна с возвращением в Литву.

Тетя Венцкене Аудроне Скучене сказала журналистам, что ее племянница наняла в США адвокатов и сделает все, чтобы не возвращаться в Литву. Между тем сын Венцкене Каролис в пятницу распространил публичное обращение в котором просил поддержать мать не только морально, но и о финансово.