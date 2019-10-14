Электричество будет отключено с 9 до 11 ч. Без электричества останутся почти 3000 клиентов в Ниде, Прейле, Пярвалке и Гирининкии.
ESO просит клиентов заранее позаботиться об электроприборах и зарядить их батарейки.
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