После обращения в DELFI Сигита, жительница Вильнюса, рассказала, что в районе Пилайте, на улице Пилякальнё, еще в 2017 году присмотрела квартиру проекта Gilužio slėnio, которую в 2018 удачно купила. По ее словам, на тот момент все необходимые документы были подписаны и заверены нотариусом, а одно парковочное место было приобретено за дополнительную плату.

Сигита заплатила за место 2 000 евро, но, как утверждает, тогда еще не знала, что недавно купленное место застройщика проекта Omberg превратится в место для инвалидов.

"На прошлой неделе на электронную почту я получил письмо, в котором говорилось, что мое и несколько других парковочных мест будут помечены как "места для инвалидов", поэтому попросили переставить машину.

Я сразу же написал, что это место было моей личной собственностью, и я категорически против. Я не получила никаких ответов от застройщиков, но я специально не переставила автомобиль, чтобы покрасили место, которое принадлежит мне", - сказала женщина, но упомянула, что план не сработал, потому что застройщик установил знак на асфальте, не в силах покрасить место.

"Если бы я знала, я бы выбрала другое место", - посетовала Сигита и сказала, что представители компании Omberg даже не разговаривают с жителями о возможно незаконным образом отобранных местах.

"Я после писала претензии к ним, но они не ответили. Наконец, позже они сказали, что "мы должны были предусмотреть наличие мест для инвалидов", и когда дом будет сдан, потому что они планировали сдать его к 31 декабря, этих мест не будет. Но мы видим, как они работают, и я лично не верю, что они в конечном итоге уберут эти места для инвалидов", - сказала она.

Сигита рассказала, что она все еще ставит автомобиль на свое место.

"А что они могут мне сказать? Видите ли, просто больше нет мест. Они просто не предвидели их, а теперь решают свои проблемы за счет жителей. Для меня, например, 2 тысячи евро - большая сумма, и проблема в том, что меня обманывают, это афера, потому что я покупала квартиру, чтобы жить на природе, иметь все удобства, а не для того, чтобы препираться с вышеупомянутой компанией", - сказала она.

Неподходящим образом информировали клиентов

DELFI связался с генеральным директором Omberg Миндаугасом Моцкусом. Он сказал, что сожалеет о ситуации и неудобствах, доставленных жителям.

«Мы глубоко сожалеем о сложившейся ситуации и неудобствах, доставленных нашим клиентам. Мы признаем ошибку и прилагаем все усилия, чтобы исправить ее.

При планировании проекта Gilužio slėnio и в соответствии с действующими правовыми актами мы в обязательном порядке предусмотрели парковочные места для инвалидов. Однако позже произошла ошибка - мы недолжным образом проинформировали наших клиентов, когда они решили приобрести эти места.

Мы разбираемся с ситуацией индивидуально с каждым клиентом - мы связались лично, запланировали удобное для них время встречи еще на этой неделе и будем разговаривать, с целью найти подходящее и правильное решение.

Мы еще раз приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию и неудобства, доставленные нашим клиентам", - прокомментировал ситуацию директор компании.