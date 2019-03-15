Неприятности начнутся уже перед выходными, погода испортится

Дождь медленно будет продвигаться в сторону северных районов – в Вильнюс, Каунас и Клайпеду придет после обеда, а Шяуляй И Паневежис только к вечеру. Будет прохладно, самая высокая температура будет 3–5 градусов на юго-западе и до 6–8 градусов в Аукштайтии. В Вильнюсе и Паневежисе будет около 6, в Каунасе и Шяуляй около 5, а в Клайпеде всего 4 градусов тепла. Будет дуть сильный южный ветер.

В субботу ночью будет пасмурно и дождливо. С юго-запада придет новая волна облаков. Они принесут не только дождь, но и мокрый снег, поэтому утром будет мокро, местами возможен гололед. Ночью будет всего 0–3 градуса тепла.

Дождливой будет и суббота, местами возможен мокрый снег. Раньше всего дождь прекратится на западе, после обеда там из-за облаков будет выглядывать солнце. На востоке будет пасмурно, время от времени дождь будет идти до вечера. Днем будет прохладно, до 3–5 градусов тепла. К вечеру ненадолго усилится северо-западный ветер до 7–12 м/с.

В ночь на воскресенье прояснений будет больше, а осадков меньше: небольшие осадки в начале ночи прогнозируют на востоке страны, а утром дождь пойдет на взморье. Температура будет около 0, а в северных районах похолодает до 1–2 градуса мороза, местами возможен гололед. Будет дуть несильный юго-западный ветер.

Днем в большинстве районов будут идти дожди, но они будут кратковременными и несильными. Снова усилится южный, юго-восточный ветер. Днем будет 5–10 градусов тепла. Теплее всего будет в Друскининкай, Мариямполе, Шилуте и Паланге. Холоднее всего будет в Аукштайтии. В Вильнюсе и Каунасе будет 7–8 градусов тепла.

В понедельник будет тепло, но время от времени прогнозируют осадки, а со вторника снова похолодает.