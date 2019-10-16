"Тема нищеты стала популярной особенно в контексте государства всеобщего благосостояния. Однако статистика не улучшается, а это показывает, что не хватает конкретного плана по борьбе с нищетой", – сказала глава сети Айсте Адомавичене.

По ее словам, стагнацию в этой сфере обусловили небольшие социальные выплаты и недостаток помощи тем, кто сталкивается с нищетой – инвалидам, пенсионерам, одиноким родителям, безработным. Не хватает также элементарных услуг, например, эффективное дошкольное воспитание или транспортные услуги.

"В прошлом году помощь в среднем составляла 81 евро на человека.Это треть суммы абсолютной нищеты, значит, эти средства не помогают в борьбе с нищетой, не говоря уже о человеческом достоинстве и поддержании социальных навыков. Людям не хватает помощи, которая помогла бы втянуться в рынок труда, в полноценную жизнь общества. Вместо этого получатели помощи зачастую должны работать на благо общества, выполняя работы не только вне зоны их компетентности, но и унижающие их достоинство", - считает Адомавичене.

Беспокойство вызывает и система дошкольного воспитания, которое закладывает основу дальнейшего обучения детей.

В Литве дошкольные учреждения посещают всего 58,2% детей. Эти данные варьируют в зависимости от района: в 2018 г. дошкольные учреждения посещали 15-82% детей в возрасте 0-5 лет. Если в городах этот показатель был 71,6%, то в деревнях – 27,9%.

Кроме того, есть и такая проблема как уровень компьютеризации. В 2018 г. он составлял 76%, у 78% домашних хозяйств были компьютеры.

Хотя эти показатели улучшаются с каждым годом, в Литве уровень компьютеризации все еще один из самых низких в ЕС. В сельской местности компьютеров нет у 27,9%. У многих нет навыков в использовании компьютеров, это мешает людям искать работу.

Кроме того, жители сельской местности отмечают, что автобусы к ним ездят только несколько раз в день и в лучшем случае расписание подстроено под расписание школьников. Во время летних каникул в некоторые деревни автобусы ходят только несколько раз в неделю, поэтому это не дает жителям возможности работать за пределами деревни. Из-за недостатка элементарных услуг, люди обречены на безработицу и нищету.