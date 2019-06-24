Исследование о самочувствии пенсионеров и их одиночестве, проведенное Sidabrinė linijа, было представлено в парламенте Литвы. Посвященную этому конференцию организовала депутат Аушра Малдейкене. на сказала, что хочет обратить внимание коллег и общества на насущную для жителей Литвы проблему – одиночество пожилых людей, разобщение, неспособность интегрироваться в социум.

"Я бы очень хотела сказать и это, наверное, будут мои последние слова сегодня, и вообще, если мы хотим иной политики, мы должны видеть тех, кому действительно трудно, мы должны уметь идентифицировать существующие проблемы. Не те, которые создают мальчики и девочки от 20 до 30 лет в агентствах по связям с общественностью, а те, что на самом деле существуют в Литве", – сказала Малдейкене.

В исследовании Sidabrinė linijа участвовали те лица, которые на момент начала исследования накопили опыт в виде не меньше 8 ч. бесед. Всего участвовали 104 человека, 26 отказались (приглашены были 130).

Большая часть респондентов (39 человек) – в возрасте 71-80 лет, 38 - 81 и старше. 88,5% участников опроса - женщины, 11,5% – мужчины. Исследователи отметили, что это отражение демографических тенденций в Литве – продолжительность жизни женщин намного больше, чем мужчин.

65,4% респондентов - жители городов, 27% - небольших населенных пунктов и деревень, 6% - жители хуторов.

Абсолютное большинство респондентов – 97,1% – живут одни, 60,6% – вдовы или вдовцы, разведенных меньше 1/5, каждый шестой - не состоял в браке вообще. Только 1 из 104 респондентов указал, что у него есть вторая половина.

1/4 часть респондентов бездетные, у 1/4 - один ребенок, двое или трое детей у 39,5%, у 1/10 - 4 и больше детей.

Чюжялис указал, что после исследования вскрылась печальная картина. Он заметил, что три года назад, когда был начат проект, казалось, что проблема одиночества актуальнее на хуторах или в деревнях, однако исследование показало иной результат.

"Кажется, что тебя окружают люди, соседи, возможность общения, однако технически, особенно, если у человека проблемы со здоровьем, то общения нет, – сказал Чюжялис. – Сидят у окна и чего-то ждут. Наши собеседники так открыто и говорят: "Смотришь и ждешь, никого не дожидаешься, на следующий день снова ждешь". Картина печальная".

По словам Чюжялиса, респонденты указали, что неделями к ним никто не приходит. "Заходят почтальоны или социальные работники раз в неделю, но общение с ними поверхностное, деловое", – заметил собеседник.

Исследование также показало, что люди до 70 лет чувствуют себя счастливее. Это связано и со здоровьем и с большей социальной активностью. Кстати, жители села чувствуют себя более счастливыми, чем жители городов.

"Исследование показало шокирующие парадоксы. Больше 80% респондентов считают себя коммуникабельными людьми, но на вопрос, есть ли у них с кем общаться, положительно ответила лишь треть респондентов. Значит, люди хотят общения, стремятся к нему, но или технически, физически не могут, или у них нет эмоциональной связи с теми, с кем они живут рядом. Это большая трагедия. У многих людей есть дети и не один. Дети их навещают, но, видно, отношения с близкими померкли или перешли на стадию: "Мама, папа, как дела, все ли у вас есть?" и бегут дальше, а людям старшего возраста нужно больше", – сказал Чюжялис.

Больше половины респондентов сталкиваются с теми или иными проявлениями одиночества: как социального, таки эмоционального.

Во время исследования пытались оценить эмоциональное состояние респондентов через понятие депрессии. "Мы идентифицировали лишь двоих, у кого депрессия, и они об этом знают. Еще 13 либо нам не сказали об этом, либо сами не понимают, что у них депрессия. Все их ответы на 100% подтверждают тяжелую форму депрессии", – сказал Чюжялис.

Кстати, несмотря на такие результаты опроса, 72,1% респондентов указал, что у них есть все условия для общения, есть хотя бы один человек в близком окружении, с которым он может поговорить. Треть указала, что общаться не с кем.

По данным исследователей, собеседники Sidabrinė linijа - социально запущенные люди, даже круг близких людей не удовлетворяет их потребности в качественном общении. Поэтому можно утверждать, что люди сталкиваются с социальной изоляцией.

Исследование также показало, что 65% не относятся к какой-то группе друзей, 60% указали, что им не хватает такой группы друзей, но почти половина указала, что им сложно завязать новое знакомство.

Интересно, что 64% респондентов сказали, что даже тогда, когда они находятся с другими людьми, они не чувствуют близости с ними.

Больше половины указали, что им не с кем поговорить по душам.

Выясняли, почему люди звонят по номеру Sidabrinė linijа. Есть 4 причины: одним не хватает человеческих отношений, общения, им грустно, они одиноки, другие - социально активные люди, они хотят поделиться энергией и желанием общаться, третьи звонят из любопытства или для того, чтобы завязать новое знакомство, а четвертые – звонят, чтобы их связали с близкими, с которыми они общаются, поскольку звонки через эту линию - бесплатные.

В Литве больше 300 000 пожилых людей. Этой линией пользуются 2000 человек.