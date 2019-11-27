"Система социальной помощи очень важна для снижения уровня нищеты и неравенства доходов. Необходимо добиваться, чтобы система была все доступна, чтобы она побуждала вернуться на рынок труда и удовлетворяла бы хотя бы минимальные потребности", – сказал заместитель госконтролера Миндаугас Мацияускас в среду в Вильнюсе, на проходящей в выставочном центре LITEXPO международной конференции Signals 2019.

Экономист Организации экономического сотрудничества и развития Николя Волошко сказал, что важная цель организации - добиваться перераспределения средств, регулирования рынка труда и торговли, установки политики жилья в странах-членах. Особое внимание специалист уделил исследованиям ОЭСР в сфере неравенства доходов и имущественного неравенства.

По данным Департамента статистики Литвы, 1,25% жителей страны в 2017 г. жил ниже мирового уровня нищеты.

В Литве уровень риска нищеты – 345 евро, абсолютной нищеты – 245 евро. По данным за 2018 год, уровень риска нищеты до получения социальных выплат (за исключением пенсий) составлял 29,7%, абсолютной нищеты – 16,8%. В 2018 году 271 млн. евро ушло на социальные пособия и услуги. 71 200 человек получили социальные пособия, с помощью которых уровень нищеты снизился на 6,8% – до 11,1%.

По словам Мацияускаса, аудит показал, что в Литве есть люди, не вовлеченные в социальную систему, хотя им полагается помощь. "Сколько людей не получают эту помощь, никто не оценивает, их количество не известно", – сказал он.

Информация о возможности получения социальной помощи не всегда своевременно обновляется и подается в доступной форме. Мацияускас заметил, что помощь получают те, кто ее просит, а нуждающихся практически не ищут.

Он заметил, что социальная помощь должна побудить человека интегрироваться в общество, работать, если он это может делать.

"По этой причине помощь должна предоставляться индивидуальная и получать ее должны те, кто нуждается, когда нуждаются", – сказал он. Но люди становятся зависимыми от получения помощи – получают ее из года в год, а их положение не меняется.

Заместитель контролера заметил, что в Литве недостаточно предоставляют разные другие формы помощи – льготы и услуги, их не сочетают между собой, не фиксируют индивидуальные потребности людей, наконец – помощь обращающимся предоставляют "слепо".

"Не оценивают, обеспечивает ли предоставляемая помощь человеку минимальные потребности", - сказал Мацияускас. Представленные на конференции данные показали, что всего 14% лиц (семей/ домашних хозяйств) получающих социальную помощь, могут обеспечить свои минимальные потребности, лишь 3% одиноких людей и 56% – семей с тремя и более детьми.

"Влияние социальных выплат на снижение нищеты детей в Литве ниже среднего по ЕС, а в группе людей пенсионного возраста – критическое и продолжает снижаться", – констатировал специалист, заметив, что такие низкие выплаты не помогают бороться с нищетой. Между тем влияние социальной помощи на долгосрочных безработных в Литве также незначительное.

"Каждый человек, нерасполагающий достаточными средствами имеет право на получение минимальных доходов, которые на всех этапах его жизни обеспечат ему достойную жизнь, он должен получать реальную возможность располагать необходимыми товарами и услугами, а если человек может работать, то минимальные выплаты должны сочетать с побуждением вернуться на рынок труда", – сказал Мацияускас.

"Решить ребус социального благосостояния нелегко. Но мы должны создать систему социальной помощи, которая увидит и оценит всех жителей", - сказал он.