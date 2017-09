BNS сообщал, что Департамент миграции решил не предоставлять в Литве убежище задержанному в Вильнюсско аэропорту Тошеву. Подозревается, что он может представлять угрозу нацбезопасности страны. До суда иностранец находился в специальном помещении Вильнюсского аэропорта. В соответствии с действующим порядком, для размещения в ЦРИ такого человека нужно разрешение суда. ЦРИ в Пабраде – единственный центр в Литве, в котором по решению суда временно размещают незаконно попавших в Литву иностранцев. Статьи по теме: Связанный с террористами гражданин Таджикистана все еще находится в Вильнюсском аэропорту В Вильнюсском аэропорту задержан иностранец, связанный в террористами "Его доставят в ЦРИ. Возможности его перемещения будут ограничены", – сказал BNS представитель СОГГ Гедрюс Мишутис. Пограничники сейчас начнут подготовку документов, которые нужны для депортации иностранца из Литвы. Его депортируют на родину, в Таджикистан. Директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте сказала BNS, что заявка Тошева на убежище была необоснованной. Проверяли информацию из разных источников, оценивали ее совокупность. Портал delfi.lt сообщал, что 31 августа перед полуднем на самолете из Швеции в Литву был доставлен депортированный гражданин Таджикистана. Когда его задержали, он обратился с просьбой о предоставлении убежища. Тошев (1978 г.р.) попал в поле зрения спецслужб, поскольку активно проявлял себя в интернете – призывал к насилию, распространял исламистскую пропаганду, одобрял терроризм. Кроме того, спецслужбы заинтересовались им после теракта в Стокгольме в начале этого года. Выяснилось, что задержанный после теракта гражданин Узбекистана Рахмат

