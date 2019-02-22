Как сказал адвокат Балтрунаса Роландас Тилиндис сказал DELFI, что 21 февраля он получил письмо с уведомлением - с его подзащитного сняты обвинения в деле об убийстве байкера Килкуса. Однако адвокат заметил, что это решение может быть обжаловано, поэтому радоваться пока рано.
Тилиндис подтвердил, что сняты обвинения с Балтрунене и Якаса. Их подозревали в пособничестве.
DELFI напоминает, что байкер Килкус пропал без вести 15 октября, 2017 года, после того как в 17 ч. уехал на мотоцикле Harley Davidson из дома в Вильнюсе. Известно, что в тот день он говорил по телефону с Балтрунасом. Есть доказательства, что в тот день он поехал на встречу с ним в Тракай. Что произошло после этого, никто не знает. Телефон Килкуса был обнаружен в укромном месте в Вильнюсе, а мотоцикл – в Варенском районе, в лесу.
Полиция неоднократно прочесывала лес в Тракайском районе и в Аукштадварисе, где живет Балтрунас, однако никаких улик не обнаружили. Не найдено и тело Килкуса.
Неожиданный поворот в деле об исчезновении байкера: сняты обвинения с подозреваемых
21 февраля в деле об убийстве байкера Айвараса Килкуса...
Литовская таможня сообщает о новом способе мошенничества
Литовская таможня предупреждает о новом способе...
Предупреждение вильнюсцам: в городе может ощущаться специфический запах (12)
Вильнюсская мэрия сообщает, что из-за работ с...
Новый поворот в деле о коррупции: из-под стражи освободили трех судей и одного адвоката (6)
22 февраля из-под ареста отпустили трех судей и одного...
TOP новостей
Растет вероятность жесткого Brexit: три риска для Литвы (5)
До планирующегося жесткого выхода Великобритании из...
Обвинения Swedbank в отмывании денег – удар по банковской системе Балтийских стран (3)
Опубликованная СМИ информация о возможном вовлечении...
О памятнике в центре Вильнюса: это памятник не писателю, а предателю (289)
Когда Вильнюс избавиться от памятников советского...
Латвийская газета: Инвесторы избавляются от акций Swedbank (1)
Очередной скандал с отмыванием денег в странах Балтии...
Такого не было уже 10 лет: что делать, если вы хотите взять ипотечный кредит (5)
Не таят ли в себе еще один кризис дорожающая...