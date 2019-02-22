Неожиданный поворот в деле об исчезновении байкера: сняты обвинения с подозреваемых

Как сказал адвокат Балтрунаса Роландас Тилиндис сказал DELFI, что 21 февраля он получил письмо с уведомлением - с его подзащитного сняты обвинения в деле об убийстве байкера Килкуса. Однако адвокат заметил, что это решение может быть обжаловано, поэтому радоваться пока рано.

Тилиндис подтвердил, что сняты обвинения с Балтрунене и Якаса. Их подозревали в пособничестве.

DELFI напоминает, что байкер Килкус пропал без вести 15 октября, 2017 года, после того как в 17 ч. уехал на мотоцикле Harley Davidson из дома в Вильнюсе. Известно, что в тот день он говорил по телефону с Балтрунасом. Есть доказательства, что в тот день он поехал на встречу с ним в Тракай. Что произошло после этого, никто не знает. Телефон Килкуса был обнаружен в укромном месте в Вильнюсе, а мотоцикл – в Варенском районе, в лесу.

Полиция неоднократно прочесывала лес в Тракайском районе и в Аукштадварисе, где живет Балтрунас, однако никаких улик не обнаружили. Не найдено и тело Килкуса.