Неожиданная развязка в деле о краже 200 000 евро из банкоматов SEB: за ошибки заплатит государство

Вильнюсский окружной суд объявил, что Литовское государство, которое представляют Минюст, Генпрокуратура и ГКП Вильнюсского округа, обязано возместить нанесенный ущерб, который бывший охранник и его друг понесли из-за того, что против них было возбуждено уголовное дело и применялись следственные меры.

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Коллегия судей постановила, что со счета Минюста Максиму Ханину заплатят 6000 евро морального и 5742 евро материального ущерба, а его другу Марку Барисневу 2000 евро морального ущерба. Ханин просил присудить 25 000 евро, а Бариснев 10 000 евро в качестве возмещения морального ущерба.

Суд констатировал, что прокурор, который возглавил расследование, нарушил свое обязательство "вести себя внимательно, заботливо, в рамках компетентности применять все установленные законом средства, чтобы в кратчайшие сроки провести расследование и раскрыть преступление". Суд констатировал, что подозреваемые слишком много времени провели под арестом, кроме того, очень долго длилось расследование и рассмотрение дела в суде.

Расследование длилось с 23 августа 2010 г. до 28 августа 2013 года, а слушания по этому делу в суде проходили с октября 2013 г. по апрель 2017 г., еще полгода дело рассматривал апелляционный суд – всего процесс длился 7 лет, 2 месяца и 25 дней.

Расследование было начато в августе 2010 года, когда украли 38 000 евро. Следующая кража была зафиксирована 4 ноября, украдено более 94 000 евро. В третий раз деньги украли 13 сентября 2011 года (77 000 евро).

В деле было 6 подозреваемых, однако все они были оправданы, поскольку их участие в совершении преступлений не было доказано.

Ханин провел под арестом 9 месяцев, были ограничены его права на использование 2000 евро, Бариснев был арестован на 2 дня, ограничено право на использование 1100 евро. В остальное время обоим подозреваемым была назначена более мягкая мера пресечения.