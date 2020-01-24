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Обвиненные в краже 200 000 евро из банкоматов банка SEB бывший охранник компании G4S Lietuva и его друг были оправданы в суде, а потом присудили компенсацию, которую выплатит государство.
Неожиданная развязка в деле о краже 200 000 евро из банкоматов SEB: за ошибки заплатит государство
© DELFI / Kiril Čachovskij

Вильнюсский окружной суд объявил, что Литовское государство, которое представляют Минюст, Генпрокуратура и ГКП Вильнюсского округа, обязано возместить нанесенный ущерб, который бывший охранник и его друг понесли из-за того, что против них было возбуждено уголовное дело и применялись следственные меры.

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Коллегия судей постановила, что со счета Минюста Максиму Ханину заплатят 6000 евро морального и 5742 евро материального ущерба, а его другу Марку Барисневу 2000 евро морального ущерба. Ханин просил присудить 25 000 евро, а Бариснев 10 000 евро в качестве возмещения морального ущерба.

Суд констатировал, что прокурор, который возглавил расследование, нарушил свое обязательство "вести себя внимательно, заботливо, в рамках компетентности применять все установленные законом средства, чтобы в кратчайшие сроки провести расследование и раскрыть преступление". Суд констатировал, что подозреваемые слишком много времени провели под арестом, кроме того, очень долго длилось расследование и рассмотрение дела в суде.

Расследование длилось с 23 августа 2010 г. до 28 августа 2013 года, а слушания по этому делу в суде проходили с октября 2013 г. по апрель 2017 г., еще полгода дело рассматривал апелляционный суд – всего процесс длился 7 лет, 2 месяца и 25 дней.

Расследование было начато в августе 2010 года, когда украли 38 000 евро. Следующая кража была зафиксирована 4 ноября, украдено более 94 000 евро. В третий раз деньги украли 13 сентября 2011 года (77 000 евро).

В деле было 6 подозреваемых, однако все они были оправданы, поскольку их участие в совершении преступлений не было доказано.

Ханин провел под арестом 9 месяцев, были ограничены его права на использование 2000 евро, Бариснев был арестован на 2 дня, ограничено право на использование 1100 евро. В остальное время обоим подозреваемым была назначена более мягкая мера пресечения.

Dėl vagysčių iš bankomatų kaltinti vyrai nusifotografavo prie teismo po išteisinamojo nuosprendžio paskelbimo
Dėl vagysčių iš bankomatų kaltinti vyrai nusifotografavo prie teismo po išteisinamojo nuosprendžio paskelbimo
© DELFI
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