Неотреагировавших на уведомления налоговой инспекции ждут штрафы

Как уже сообщалось в Литве была объявлена акция, можно было декларировать "забытые" доходы за последние 5 лет и без штрафов и пени заплатить налоги. За неуплату налогов до 1 июля 2019 года грозит штраф.

Как сказал DELFI Клераускас, есть несколько моментов, которые могли бы охарактеризовать результаты проведенной акции.

"Это была уникальная мера в истории нашей страны, длилась она полгода. Результаты считаем по нескольким моментам, поскольку сама модель была создана так, чтобы предприниматели, которые хотели остаться инкогнито, могли получить желаемое, они могли уточнить декларированные суммы, не выделяясь из числа других налогоплательщиков, просто уточнив декларации. Точных данных нет, но есть способы оценки этого масштаба. Один из показателей - в первые полгода декларации уточнили на 42 млн. евро больше, чем год назад - это один из показателей.

Другая сумма, которая нам известна - 15 млн. евро, их заплатили налогоплательщики, мы указали им, что нам известно и предложили формулу добровольной явки. Еще одна сумма – тоже 15 млн. евро, это деньги, выплату которых люди попросили отложить на два года. Если говорить об общем результате, то это должна быть сумма близкая 40 млн. евро", – сказал DELFI Клераускас.

Он подчеркнул, что основная цель добровольной уплаты налогов - создать условия для расчета и почувствовать себя честным.

Напомним, что заплатить "забытые" налоги могли как физические, так и юридические лица.

Заместитель главы ГНИ рассказал, что тысячи людей получили смс-сообщения и письма. Их предупредили, что если они не воспользуются предоставленной возможностью, то их ждут штрафы.

По словам Клераускаса, для многих эти сообщения были новостью.

"Я хочу сказать, что среди тех, кто получил письма и сообщения были и те, кто удивился, что мы знаем об их счетах, например, на Каймановых островах, которые они не декларировали. Для многих это было новостью", – сказал специалист.

Он заметил, что сейчас тех, кто, несмотря на напоминание, не воспользовался возможностью и не декларировал "забытые" доходы, ждет тщательная проверка.