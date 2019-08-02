Необычный случай в Друскининкай: рысенок требовал внимания, как котенок

Сначала в дирекцию Дзукийского национального парка о дружелюбном малыше сообщил лесник Аудрюс Норкунас. Поскольку детенышей диких животных можно забирать только в крайних случаях, первый раз было решено к малышу не приближаться. Пограничников попросили наблюдать за малышом.

Выяснилось, что рысенок нуждался в помощи людей.

"Натуралисты, получив второе сообщение, приехали и нашли рысенка практически на том же месте, где он был замечен до этого. Они оценили его состояние и решили, что на воле шансов на выживание у малыша нет. Благодаря оперативной реакции "Ассоциации по опеке над животными" малыш оказался в Каунасе, в центре Nuarаs", – сообщается на сайте дирекции.

Президент "Ассоциации по опеке над животными" Витаутас Густайтис подтвердил DELFI, что рысенок находится у них. Малышу 2–3 месяца.

"Он живет у нас, чувствует себя хорошо. Мы стараемся восстановить состояние его здоровья. Насколько мы поняли, он сам не умеет охотиться, поэтому и пришел к людям. Они сообщили нам. Рысенок у нас чувствует себя хорошо, только мы заметили, что один глаз у него поврежден", – сказал Густайтис.

Он надеется, что в скором времени малыш сможет вернуться на волю, только сначала о нем позаботятся ветеринары.

"Он очень дружелюбный, идет к людям. Конечно, сегодня укусил одну нашу работницу, которая пыталась осмотреть его глаз. Но если увидим, что он чувствует себя хорошо, попробуем отправить его в резерват для рысей под Шяуляй, если нет, будем говорить с натуралистами", – сказал Густайтис.