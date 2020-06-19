Необычный парк в Литве: ждет мощный заряд положительных эмоций

Важно знать, что перед визитом в парк надо зарегистрироваться заранее. На официальном сайте указаны номера телефонов. Не стоит ездить в парк в дождливое время, поскольку все действо происходит на открытом воздухе - промокнете и вы, и птицы.
Территория парка небольшая, но уютная. Приезжих встречает хозяйка парка Мажена с совой на руке. Экскурсия и знакомство с этими загадочными птицами длится около часа. Во время экскурсии вы узнаете много нового о совах, их привычках, особенностях характера о образе жизни. Здесь вы научитесь отличать сову от филина.
В парке есть не только совы, но и хищные птицы, например, вороны.
После экскурсии у вас будет свободное время, вы сможете погулять по парку, полюбоваться его обитателями, сфотографироваться. Для детей на пригорке построен сказочный домик.
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