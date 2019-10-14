Необычные кадры в Шилуте: заблудившаяся овца, кролик у храма и застрявший на дереве кот

В пятницу пожарные-спасатели в деревне Кажемекай снимали с дерева кота, который сидел там два дня и не мог спуститься сам.
Овцу в городе заметили 3 октября. Жители делились ее снимками в фейсбуке. Все были удивлены, почему до сих пор не объявился хозяин животного.
В полицию жители обратились 5 октября. Глава местного комиссариата Артурас Микалаускас сказал, что спасать овцу пришлось самим стражам порядка. Поскольку овца была с метками, хозяина найти было несложно.
Около лютеранской церкви журналист издания Šilutės naujienоs Эдвардас Лукошюс заметил кролика.
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