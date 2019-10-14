Овца щиплет травку у здания бывшего музея, овца на территории АЗС, овца разглядывает витрину в магазине - такими снимками в первые дни октября делились жители Шилуте в фейсбуке. Овца бродила по городу два дня - в пятницу и в субботу, пишет Šilutės naujienos.
Po Šilutę klaidžiojusią avį ypač sudomino parduotuvės vitrina
© Šilutės naujienos

В пятницу пожарные-спасатели в деревне Кажемекай снимали с дерева кота, который сидел там два дня и не мог спуститься сам.

Kažemėkų kaime kačiuką gelbėjusiems ugniagesiams teko lipti į medį
Kažemėkų kaime kačiuką gelbėjusiems ugniagesiams teko lipti į medį
© Šilutės naujienos

Овцу в городе заметили 3 октября. Жители делились ее снимками в фейсбуке. Все были удивлены, почему до сих пор не объявился хозяин животного.

В полицию жители обратились 5 октября. Глава местного комиссариата Артурас Микалаускас сказал, что спасать овцу пришлось самим стражам порядка. Поскольку овца была с метками, хозяина найти было несложно.

Около лютеранской церкви журналист издания Šilutės naujienоs Эдвардас Лукошюс заметил кролика.

Po krūmu šalia bažnyčios įsitaisęs pilkasis kiškis nepanoro fotografuotis ir greit spruko iš savo guolio
Po krūmu šalia bažnyčios įsitaisęs pilkasis kiškis nepanoro fotografuotis ir greit spruko iš savo guolio
© Šilutės naujienos

Общество

Ведомство президента: на повышение пенсий за 2 года понадобится около 65 млн евро (1)

Предложенное президентом Литвы Гитанасом Науседой...

Олимпийская чемпионка Рута Мейлутите станет советником мэра Каунаса (1)

Советником мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса...

Результат анализа крови доказал, что брат Ушацкаса в момент ДТП был пьян (4)

Брат экс-дипломата Вигаудаса Ушацкаса в момент...

Po Šilutę klaidžiojusią avį ypač sudomino parduotuvės vitrina Po krūmu šalia bažnyčios įsitaisęs pilkasis kiškis nepanoro fotografuotis ir greit spruko iš savo guolio

Необычные кадры в Шилуте: заблудившаяся овца, кролик у храма и застрявший на дереве кот

Овца щиплет травку у здания бывшего музея, овца на...

Супруга подозреваемого в незаконном лишении свободы: из Англии он вернулся другим человеком (1)

Неоднократно судимый мужчина, который сидел за...

TOP новостей

Самые крупные землевладельцы в Литве: тысячи гектаров в руках горстки людей (46)

Крупнейшим землевладельцам в Литве принадлежат тысячи...

Пенсионерка: это решение - насмешка над вырастившими детей женщинами, которых бросили мужья (31)

"Мне кажется, что насмешка - платить вдовью пенсию...

Эксперт о налоге на недвижимость в Литве: в кризис от него не откажутся (1)

Председатель Комиссии по налогам Литовской бизнес...

Кто в Литве сможет получить компенсацию на автомобиль в размере 1000 евро (10)

Министерство охраны окружающей среды Литвы на покупку...

Глава МИД Литвы: действия Турции в Сирии могу навредить борьбе с группировкой ИГИЛ (33)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в...