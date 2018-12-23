

В разные времена музей носил разные названия – то кабинет истории природы, то музей зоотомии и зоопатологии, то отделением музея древностей, а сегодня – зоомузей Вильнюсского университета.

"Само название менялось, а экспозицию постоянно пополняли. Надо было учить студентов, фотографий в то время хороших не было, а учиться надо было. Кроме того, проводили вскрытия, врачам надо было знать анатомическое строение. Поэтому экспонаты очень разные. Можно найти столько скелетов, чучел – значительное биологическое разнообразие", – рассказала порталу GRYNAS.lt директор Музея Грита Скуене.

Первые экспонаты собирали для обучения студентов.

"Если человек, учитель по природоведению или биологии, находил какое-то животное или его часть, приносил домой, собирал коллекцию. Потом передавал ее в музей. Другие экземпляры коллекционировали намеренно. Например, свою коллекцию граф Константин Тизенгауз собирал намеренно. Тогда модно было коллекционирование и хранение коллекций в поместьях. Конечно, чаще всего это были охотничьи трофеи", – сказала Скуене.

В коллекции графа были чучела 1093 птиц, яйца 252 видов птиц (всего 563 шт). Сам граф учился у знаменитого литовского ботаника-флориста Иосифа Юндзила. Он общался с известными европейскими орнитологами. Вероятно, поэтому он и собрал такую большую коллекцию. По словам Скуене, стоимость одного из экспонатов этой коллекции равняется стоимости роскошного автомобиля.

По ее словам, предполагают, что старейшие экспонаты музея относятся к коллекции Николая Радзивилла Черного. Это ус гренландского кита – и кость челюсти кита длиной 6,5 м, посмотреть на которую приезжала президент Литвы Даля Грибаускайте.

"В музее есть и подарки генерал-губернаторов. Например, из коллекции Николая Радзивилла Черного. У него был ряд экспонатов, которые он с гордостью показывал своим гостям. И один из них - кость челюсти кита длиной 6,5 м, взглянуть на нее приезжала и президент Даля Грибаускайте. Посмотреть на нее в Вильнюсе приезжал и царь Александр II. Об этом писали в хрониках", – рассказала Скуене.

Один крокодил попал в музей, когда его конфисковали литовские таможенники. Жительница Клайпеды хотела украсить им интерьер своего ресторана.

Двухголового теленка музею подарил тогдашний Вильнюсский мясокомбинат.

Два года назад коллекцию музея пополнила уникальная коллекция чучел позвоночных животных. Это подарок физика Гедиминаса Вайтекунаса. В коллекции 33 экспоната - животные, которых добыли на охоте в разных странах мира.