Необычно теплый ноябрь еще удивит: долгосрочные прогнозы на этот месяц

Синоптик в программе назвала необычными последние недели и сказала, что тепло продлится до начала следующей недели.

"У нас было несколько рекордов на этой неделе. Очень теплый вечер четверга, было 8-10 градусов по Цельсию. В первые недели ноября даже днем ​​не было так тепло. Пятница немного прохладнее, этот день был исключением из очень теплой недели. Температура была около 10-11 градусов.

Тем не менее, день довольно теплый. Среднесуточная температура в Литве должна составлять 1-3 градуса, но сейчас она значительно выше, достигает 8-10 градусов. Это необычно для нас, не говоря уже о том, что такие тепловые волны длятся несколько дней. Что касается следующей недели, понедельник, вероятно, последний такой теплый день. Почти неделю у нас было необычное тепло", - сказала синоптик.

По ее словам, у нас рекорды были и раньше. Например, в ноябре 1968 года однажды температура достигала 19 градусов по Цельсию.

"Данные показывают, что оставшиеся недели ноября будут довольно теплыми. Долгосрочные прогнозы показывают, что будут воздух будет теплее, чем обычно, и ожидается меньше осадков", - сказала она.

По сообщению синоптика, в субботу небо будет покрыто густыми облаками, причем солнце появляется только южной части Литвы. Дождя не ожидается, возможен небольшой снегопад. Ветер сильный юго-восточный. Температура поднимается до 7-11 градусов тепла.

В воскресенье будет облачно. Дождя не ожидается. Легкий ветерок продолжит дуть с юго-востока. Термометры будут показывать 9-13 градусов по Цельсию днем.

В понедельник погода немного изменится. Облачно с прояснениями и небольшая вероятность дождя. Ветер юго-восточный, умеренный. Ночью температура опустится до 4-9, а днем ​​до 9-13 градусов по Цельсию.