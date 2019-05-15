Жительница Вильнюса Юргита рассказала DELFI, что в октябре 2018 г. открыла сберегательный счет в одном из банков и положила на него 50 евро. Несмотря ан то, что полученные проценты смешные, ее привлекла не возможность заработать.

"На самом деле, ты не можешь три месяца трогать эти деньги, у меня хоть и есть второй счет, но появляется соблазн поехать в отпуск или еще на что-то снять деньги.

Дело в том, что когда есть вклад, деньги так просто не снимешь", – сказала она и пояснила, что для нее такое инвестирование сродни воспитанию дисциплины.

Экономист Центробанка Литвы Пятрас Дубинскас сказал DELFI, что в конце первого квартала 2019 г. в Литве средняя процентная ставка по вкладам составляла всего 0,28% и была на 0,03% меньше, чем год назад.

"Это результат снижения процентной ставки по срочным вкладам", – указал он.

Правда, сами банки, также откровенны. По словам представителя SEB Гедиминаса Милешки, межбанковские процентные ставки уже в течение некоторого времени остаются на историческом минимуме.

"С учетом этого за срочные вклады банк SEB предлагает нулевую процентную ставку", – сказал специалист.

Похожая ситуация и в банке Swedbank. Только для электронных вкладов полагается ставка в 0,05%, сообщает пресс-секретарь банка Саулюс Абрашкявичюс.

Представитель банка Luminor Гедре Бельските сказала, что у них за накопительные вклады предлагают 0,12%, а в случае со срочными ставка колеблется в пределах 0,6-1,5% и зависит от срока.

Представитель банка SEB указал, что клиенты сейчас с большим удовольствием выбирают срочные вклады и обычно кладут деньги на год.

"Более подробную статистику мы предоставить не можем, но можем указать общую стоимость портфеля вкладов. За прошлый год портфель вкладов в банке SEB, включая средства финансовых ведомств, увеличился на 16% и составлял в конце года 6,3 млрд. евро", – сказал Милешка.

Полученные данные показали, что, например, в Swedbank по сравнению с первым кварталом 2018 г. вклады увеличились на 17% до 7,8 млрд. евро.

Дубинскас рассказал, что в конце первого квартала 2019 г. в Литве общая сумма вкладов составляла 25,7 млрд. евро, компании отложили 6,1 млрд., жители 13,7 млрд. евро.

"Это соответственно на 17,5% и на 11,2% больше, чем год назад", – сравнил специалист.

Дубинскас сказал, что в ближайшее время ситуация не изменится.

DELFI общался с председателем правления Ассоциации инвесторов Витаутасом Плункснисом. По его словам, хотя большая часть жителей Литвы откладывает деньги с определенной долгосрочной целью, они используют короткий срок инвестиций – вклады, иногда переходят к более рискованным способам – инвестициям в облигации компаний и акции.

По его словам, в целом жители Литвы обращаются с деньгами консервативно.

"По данным Центробанка Литвы, большая часть финансового имущества жителей Литвы - это вклады (почти 16 млрд. евро) и инвестиции в пенсионные фонды – 3,3 млрд. евро", - сказал Плункснис.

По его словам, консервативность людей можно объяснить простой финансовой необразованностью.

"Чтобы люди начали инвестировать, основные знания надо давать еще в школе", – заметил специалист.