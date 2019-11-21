Необнародованные ранее детали экстрадиции Венцкене: США информировали Литву о своих действиях еще в 2015 году

О том, что правоохрана США исключила 9 из 13 обвинений, публично сообщили лишь тогда, когда Венцкене находилась в Чикагской тюрьме (она находилась там с февраля 2018 года до ноября 2019 года). Все это время адвокаты Венцкене пытались остановить экстрадицию, но тщетно.

27 сентября в Facebook сын Венцкене Каролис Венцкус сообщил, что больше нет шансов на отмену экстрадиции, но порадовался, что борьба не была напрасной - осталось всего 4 обвинения.

Однако в официальном документе сказано, что правоохрана США отклонила 9 из 13 обвинений еще в 2015 году.

Литва обратилась за помощью к США 22 октября 2015 года и просила выдать Венцкене. Сначала правоохрана США сократила список обвинений до 5, а после задержания Венцкене 20 апреля 2018 года - до 4.

Генпрокуратура Литвы сообщала, что Венцкене подозревают в следующих преступлениях:

1 ч. 167 ст.: незаконный сбор информации о частной жизни (максимальное наказание до 3 лет тюремного заключения).

1 ч. 168 ст.: незаконное распространение информации о частной жизни (максимальное наказание до 3 лет тюремного заключения).

2 ч. 313 ст.: оскорбление памяти покойного путем публичной клеветы (максимальное наказание арест).

153 ст.: развращение лица младше 16 лет (максимальное наказание до 5 лет тюремного заключения).

163 ст.: злоупотребление правами и обязанностями опекуна (максимальное наказание до 5 лет тюремного заключения).

232 ст.: неуважение к суду (максимальное наказание до 2 лет тюремного заключения).

245 ст.: невыполнение постановления суда (максимальное наказание - арест).

2 ч. 228 ст.: злоупотребление в корыстных целях (максимальное наказание до 7 лет тюремного заключения).

1 ч. 231 ст.: создание препятствий для законной деятельности пристава (максимальное наказание до 2 лет тюремного заключения).

1 ч. 140 ст.: нанесение физической боли и легких телесных повреждений (максимальное наказание до 1 года тюремного заключения).

286 ст.: оказание сопротивления должностному лицу при исполнении обязанностей (максимальное наказание до 3 лет тюремного заключения).

2 ч. 154 ст.: клевета, обвинение человека в совершении тяжкого преступления, распространение клеветы в СМИ (максимальное наказание до 2 лет тюремного заключения).

1 ч. 236 ст.: лжесвидетельство на человека органам правоохраны (максимальное наказание до 2 лет тюремного заключения).

Сейчас Венцкене предъявлены обвинения в невыполнении постановления суда, оказании сопротивления стражам порядка, в том, что она мешала приставу выполнять свою работу и ударила в лицо Лаймуте Станкунайте.