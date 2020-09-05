"Интернет-обучение помогает удерживать больше информации, делать всё быстрее. А это означает, что, вероятно, изменения в области, введенные из-за ковида, останутся, когда эпидемия закончится", - такой вывод в апреле делали эксперты Всемирного экономического форума.

"Если вы хотите будущее, в котором студентам просто выдают факты, информацию, а они ее зазубривают, тогда обучение онлайн вполне подходит. Но это ненастоящее образование", - говорит спустя несколько месяцев глобального эксперимента профессор Оксфордского университета Рой Эллисон (мнение профессора здесь и далее не отражает официальную позицию университета - прим. Би-би-си).

"Цель образования - научиться критически мыслить, обдумывать информацию, дискутировать, ставить под сомнение факты, мнения, в том числе свое собственное, - продолжает профессор Эллисон. - Обучение по интернету не подходящая среда для достижения этой цели".

Виртуальный (заочный) Кембридж

Знаменитый Кембриджский университет еще в мае первым из вузов Британии объявил, что все лекции в следующем учебном году будут проводиться виртуально. Многие британские университеты вскоре в той или иной степени последовали этому примеру, фактически перейдя на заочную систему. При этом в разных случаях допускается личное общение с научным руководителем или преподавателем "один на один", но большинство коммуникаций будет происходить виртуально. Некоторые вузы объявили о том, что студент, например, сможет общаться очно лишь со своим руководителем не чаще раза в неделю и не дольше получаса.

Перед началом учебного года университеты постарались улучшить существующий онлайн-сервис. Но уже весной стало принципиально понятно, как это работает и где самые слабые места у новой системы.

"Наш преподаватель анатомии обычно дает нам подержать кость и потом просит нас назвать разные ее части, - рассказывает Джейн, студентка первого курса медицинского факультета Кембриджа. - Или как проверить пульс на разных частях тела? Такое сложнее объяснить по интернету".

Новость о том, что Кембридж до конца следующего учебного года будет обучать студентов онлайн, сначала взволновала студентов. Индивидуальное обучение, часто один на один с преподавателем - это то, что отличает Кембридж и Оксфорд от других британских университетов.

"Первоначальные сообщения в прессе были о том, что вообще всё обучение будет перенесено в интернет, в том числе семинары в маленьких группах", - добавляет Джейн.

По поводу отмены массовых лекций студенты переживали меньше. "Я гораздо лучше учусь, когда слушаю записанную лекцию онлайн, - говорит Джейн. - Я могу ее приостановить, чтобы сделать заметки без спешки, могу сделать перерыв, когда нужно. Или могу быстро прослушать материал, если я его хорошо знаю. Записанные онлайн лекции помогают повторять материал в подготовке к экзамену".

Во многих университетах такие лекции были доступны и до пандемии. Но большинство лекторов Кембриджа отказывались выкладывать записи своих лекций в интернет. "Я надеюсь, что когда закончится эпидемия, лекции будут продолжать записывать на видео", - надеется Джейн.

"Это искусственная среда"

"Как можно заразить аудиторию любовью к своему предмету, если ты читаешь лекцию виртуально? Нет никакого стимула проявлять ораторское искусство, когда читаешь лекцию перед черным экраном", - говорит профессор Рой Эллисон.

Как и во многих университетах семинары в Оксфорде переместились онлайн еще в марте. "Наиболее активно в виртуальных семинарах принимают участие те студенты, которые более уверены в себе и знают больше, чем другие. Студенты, не уверенные в своих знаниях, участвуют в дискуссиях еще менее активно, чем обычно", - рассказывает профессор Эллисон.

Кроме того, добавляет он, онлайн не получается и конструктивное обсуждение тем: "Студенты могут задавать вопросы через чат, но чат очень отвлекает, если пытаешься сосредоточиться на том, что говорит докладчик".

Часто из-за слабого интернета приходится отключать видео, а без видео тяжело установить рабочий контакт: даже не знаешь, слушает ли студент или занимается своими делами.

"Люди - социальные создания, они лучше учатся и усваивают информацию при обычном общении, а не перед компьютером. Это искусственная среда, - считает профессор. - В любом невиртуальном классе создается определенная социальная среда, где студентам хочется общаться и дружить. Они поощряют друг друга высказывать свои мысли. По интернету такую среду не создашь".

По его словам, все рассуждения о том, что будущее уже здесь, исходят от людей, которые "привыкли к брифингам с использованием Powerpoint, где не нужно сильно напрягаться и думать".

Недостаток общения

Когда стало известно, что университеты переходят на обучение по интернету, 300 тысяч британских студентов подписали петицию, призывающую снизить плату за обучение.

В 2018 газета Times опрашивала 200 лидеров разных университетов, и все они считали, что онлайн-обучение никогда не сможет заменить очную форму и пребывание в реальном университете

Для многих студентов ценность университетского образования не только в получении квалификации. Почти 60% недавно опрошенных студентов и выпускников ответили, что университетская жизнь помогла им в социальном плане, они стали более независимыми и уверенными в себе, научились работать в команде и распределять свое время.

Студентку Кембриджа Джейн и ее друзей тоже волнует то, что их круг общения сильно сузится в связи с переносом лекций в интернет: "Именно на лекциях мы знакомились со студентами, изучающими тот же предмет, но живущими в других колледжах", - говорит Джейн.

Но у онлайн-обучения есть и объективные плюсы. Есть мнение, что модель образования доковидных времен устарела и что пандемия всё равно заставит перейти к новым методам обучения.

"Обучение в классе, когда ученики сидят перед учителем и он что-то рассказывает, такой тип образования мы переняли из эпохи индустриального развития, - сказала в интервью Би-би-си психолог развития Элисон Гопник из Калифорнийского университета в Беркли. - Полученные таким образом навыки были необходимы в далеком прошлом. Такие навыки нужны для выполнения заданий, которые в ближайшем будущем будут выполнять роботы".

Элисон Гопник полагает, что в будущем учителя будут скорее наставниками. Они не будут просто передавать информацию, стоя перед классом, где учащиеся сидят за рядами парт. Они будут направлять учеников, давать им возможность пробовать разные методы учебы и вмешиваться, когда нужна дополнительная помощь.

"То, что мы видим во время пандемии, - это не новая модель образования. Это просто запасной вариант, пока нельзя восстановить существовавшую ранее модель образования", - считает профессор Рой Эллисон, считающий очное обучение золотым стандартом.

Но и профессор Эллисон признает отдельные плюсы нынешней ситуации. Виртуальное обучение помогает студентам с ограниченными возможностями. И чем больше программ становятся доступны виртуально, тем это лучше для них.

Кроме того, известные гостевые лекторы или занятые политики, которых университеты приглашали выступить перед студентами, с большей готовностью соглашались на то, чтобы прочитать свои лекции, не выходя из дома.

Студентам в целом стало легче общаться с преподавателями. Например, раньше студенты очень редко могли "беспокоить" лекторов во время каникул. Теперь это стало более приемлемо. Как к этому относятся преподаватели, многие из которых в каникулы занимаются исследовательской деятельностью, другой вопрос. Но для части студентов виртуальная среда открыла новые возможности.

"Более легкий доступ через интернет к преподавателю особенно важен для иностранных студентов, которые во время пандемии уехали домой", - рассказывает профессор Эллисон.

Уроки на будущее

Университетский колледж Лондона в июне опубликовал результаты нового исследования, которое показало, что во время карантина два миллиона британских школьников, учась из дома, фактически вообще ничего не делают. Получилось, что в среднем по интернету, школьники занимались лишь два с половиной часа в день.

Отчасти именно эти и другие данные стали поводом для правительств и экспертов по всему миру заговорить о том, что начальные и средние школы должны открыться в приоритетном порядке.

"Если что-то не понятно, трудно сразу попросить о помощи. Конечно, можно заполнить специальную гугл-форму с вопросом и послать ее учителю, но учителя не всегда отвечают", - вспоминает заочное обучение весной Джессика, 15-летняя ученица одной из средних школ в том же Оксфорде.

"Ценность личного общения между учителем и учеником в том, чтобы сразу понять, если ученик что-то неправильно понял", - говорит британская исследовательница и автор книги "Семь мифов об образовании" Дейзи Кристодулу.

Некоторые карантинные нововведения предлагается сохранить. Записанные видео-уроки, которые можно пересматривать несколько раз, например, будут особенно полезны отстающим ученикам.

"В нашей школе во время пандемии появилась новая должность ответственного за виртуальное обучение, - рассказывает учительница испанского Элис Джонстон. - И мы хотели бы сохранить онлайн-платформы, которые использовались во время карантина".

Обучать по интернету дешевле. Если запишешь лекцию на видео, ее можно показывать нескольким поколениям студентов, что настораживает некоторых преподавателей.

Опыт времен пандемии может пригодиться в будущем. По оценкам экспертов, в ближайшие годы страна может столкнуться с острой нехваткой педагогов.

"К 2030 году в Британии будет не хватать 40 тысяч учителей", - отмечает Прийя Лахани, директор онлайн-ресурса Century Tech. И тогда смешанная система образования с существенным элементом дистанционного и онлайн-обучения может оказаться единственным вариантом.