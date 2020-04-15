Неменчине закрывают: будут три поста, остальные дороги перекроют

Полиция обеспечит контроль въезжающих и выезжающих из населенного пункта, полиции будут помогать стрелки и военная полиция.

В пресс-релизе департамента полиции сообщается, что на въездах установят 3 поста, остальные дороги будут перекрыты физически.

Мэр Вильнюсского района Мария Рэкст надеется, что удастся справиться с ситуацией. "Сделаем все, чтобы пресечь распространение болезни, защитить жителей Неменчине и других мест", – сказала она.

По словам мэра, когда стало известно, что в Неменчине обнаружен очаг COVID-19, администрация муниципалитета сделала все, чтобы остановить распространение вируса. В городкие и соседних населенных пунктах с прошлой недели дезинфицируют общественные пространства (улицы, тротуары, остановки, площади и др.), дезинфицируют подъезды многоквартирных домов.

По словам Рэкст, в Неменчине и окрестностях усилен контроль – проверяют, соблюдают ли жители правила карантина и самоизоляции.

Мэр Вильнюсского района сказала, что, несмотря на ограничения, нормальная жизнь в городке будет гарантирована. Жители смогут купить продукты питания, лекарства, другие необходимые товары.

Лица, которые могут покидать населенный пункт, должны предъявить соответствующие документы или другие доказательства того, что им нужно выехать. Это может быть документ на бумаге, его фотография, например, в телефоне.

Полиция будет работать не только на постах, но и в городе, где будет следить за порядком и контролировать, как жители соблюдают правила изоляции.

С 3 апреля в Неменчине составлены 15 протоколов в связи с нарушением прав карантина и самоизоляции.