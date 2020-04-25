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С полуночи городок Неменчине в Вильнюсском районе вернулся к нормальной жизни. После обнаружения очага заболевания на предприятии Vilnika он был закрыт с 7 ч. 16 апреля. В городе были 4 пропускных пункта. Выезжать из него могли только те, кто работает за пределами городка, или кто должен был посетить врача.
Неменчине возвращается к нормальной жизни
© Edvinas Urnikas

Все, кто мог выезжать и въезжать в город должны были предъявить соответствующие документы. Движение товаров и грузов не было остановлено.

В субботу утром представитель Вильнюсского департамента Отдела по управлению инфекционными заболеваниями Гинрета Мегелинскене сказала, что ситуация в Неменчине стала лучше.

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"Что касается Неменчине, там ситуация улучшается. Те случаи, которые выявили на предприятии Vilnika, остаются неизменными второй день – заболели 87 человек, выявили 300 контактов, в их числе около 200 работников.

Однако отчасти радует, что тестирование жителей показывает - часть новых случаев фиксировалась среди работников Vilnika, которые уже были изолированы", – сказала LRT Мегелинскене.

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