Неменчине возвращается к нормальной жизни

Все, кто мог выезжать и въезжать в город должны были предъявить соответствующие документы. Движение товаров и грузов не было остановлено.

В субботу утром представитель Вильнюсского департамента Отдела по управлению инфекционными заболеваниями Гинрета Мегелинскене сказала, что ситуация в Неменчине стала лучше.

"Что касается Неменчине, там ситуация улучшается. Те случаи, которые выявили на предприятии Vilnika, остаются неизменными второй день – заболели 87 человек, выявили 300 контактов, в их числе около 200 работников.

Однако отчасти радует, что тестирование жителей показывает - часть новых случаев фиксировалась среди работников Vilnika, которые уже были изолированы", – сказала LRT Мегелинскене.